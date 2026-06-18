【主演・栗山千明】7/3(金) 深夜24時52分スタート「晩酌の流儀５」土屋伸之、本宮泰風、アキラ100％の続投が決定　片岡鶴太郎が初出演！さらに第1話ゲストとしてTEAM NACSの森崎博之が出演決定！

レギュラーキャストを追加解禁！

土屋伸之、本宮泰風、アキラ100％が続投！

片岡鶴太郎が初出演！

さらに第１話ゲストとして

TEAM NACSリーダー・森崎博之が出演決定！

テレ東では、7月3日(金)から、ドラマ25「晩酌の流儀５」(毎週金曜深夜 24時52分)を放送します。本作は、「１日の最後に飲むお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。先日、シーズン５でも2クールにわたって放送されることが発表されると、美幸(栗山千明)の飲みっぷりに魅了されたファンの間で歓喜の声が続出しました。この度はそんな美幸の晩酌を支える個性強烈なレギュラーキャストたちを解禁します！！

╲おなじみのレギュラー陣が今シーズンも続投！／

まずは肉に対して異常なまでの情熱を持ち、独自すぎる“肉方程式”を真顔で語る、精肉店「ナイスミート」の店主・肉山役として土屋伸之(ナイツ)、強面で口下手なため誤解されやすいが実は温厚で優しい、美幸に恋心を抱く、鮮魚店「新雪谷統一」の店員・ヤス役として本宮泰風、ヤスの兄で、明るくひょうきんでヤスの恋の背中を押す、鮮魚店「新雪谷統一」の店長・アキラ役としてアキラ100％の出演が決定しました。





╲さらに今シーズンは片岡鶴太郎が初出演！／

さらに今シーズンよりレギュラーキャストとして、ヨガの達人であり、自称「ウマエネルギー」という超人的な力を操る青果店「馬太郎」の店主・馬太郎役を、片岡鶴太郎が怪演します。

╲北海道のゲストとしてTEAM NACSのリーダー・森崎博之が出演決定！／

今作で北海道への進出を果たす、美幸が勤める「ホップハウジング」！ その札幌支店の支店長候補・林崎役として、TEAM NACS のリーダー・森崎博之の出演が決定しました！

上司の海野(おかやまはじめ)から新支店の出店場所選定を命じられた美幸は、“北の大地での最高の晩酌”を条件に出張を引き受けることに。 しかし、現地で彼女を待ち受けていた林崎は、かなりの曲者でした……。 何を隠そう、あのお茶目な上司・海野の写真を財布に忍ばせるほどの、熱狂的な「海野信者」だったのです！ 林崎が案内する物件は、なぜか牧場の真ん中だったり、すでに成約済みだったりと、本家譲りのお茶目ぶりが大炸裂。 クセ強な相棒に振り回されっぱなしの北海道出張、果たして美幸は無事に物件を選び抜き、極上の晩酌にありつくことができるのか――!?





≪出演者コメント≫



■ 肉山役 ／ 土屋伸之（ナイツ）

今回も肉山役でドラマに参加させて頂けるという事で大変光栄です。すでに撮影終了後のおつまみオールスターが登場する打ち上げの事で頭がいっぱいですが、しっかり撮影もナイスミートできるように頑張ります。

Ⓒ「晩酌の流儀５」製作委員会

■ ヤス役 ／ 本宮泰風

美幸さんを好きになってしまった魚屋です。でも勇気がありません。だから兄貴に煽られます。けれどうまくいきません。しかし今回は…！？

Ⓒ「晩酌の流儀５」製作委員会

■ アキラ役 ／ アキラ100％

へい、いらっしゃい！「晩酌の流儀」シーズン5に、鮮魚店【新雪谷統一】の店主として出演させていただきます。シーズン4から商店街の一員になり、楽しくてあっという間の半年間でした。今シーズンはどんなことが起きるのか⁉︎みなさんも晩酌しながら番組をご覧ください。

美幸さんに最高の魚を届けられるよう、頑張ります。よろしくお願いします！

Ⓒ「晩酌の流儀５」製作委員会

■ 馬太郎役 ／ 片岡鶴太郎

シーズン1から大ファンで拝見しておりました♦️晩酌の流儀♦️シーズン5から登場して参ります❣️これは大変な事になるぞー❣️絶対にお見逃しなく😃♦️馬太郎♦️と云う強烈なキャラクターでクセになります～❣️お楽しみに～‼️

Ⓒ「晩酌の流儀５」製作委員会

■ 林崎役 ／ 森崎博之

このたびは北海道をロケ地に選んで下さりありがとうございました。濃密すぎる毎日で全く共演者ともスタッフさんとも飲みに行けず残念でしたが、初夏の北海道の美しい景色と食材をこれでもかと撮影していただきました。放送が楽しみです！



Ⓒ「晩酌の流儀５」製作委員会

≪イントロダクション≫

不動産会社の営業として働く伊澤美幸(栗山千明)は、「1日の終わりにお酒をいかに美味しく飲むことが出来るか」を考え、仕事以外の時間全てをお酒の為に費やしている。「お酒の美味しさは、一日の自分の⾏動次第で変わる」をモットーに、お酒を美味しく飲むためにウォーキング・銭湯・スポーツ…と日々様々なことに邁進中！これは、お酒を美味しく飲む事をひたすら追求していく1人の⼥性の物語―。

≪番組概要≫

【タイトル】ドラマ 25「晩酌の流儀５ ～夏編～」

【放送日時】2026年7月3日(金)スタート 毎週金曜 深夜24時52分～25時23分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「TELASA」「J:COM STREAM」「milplus」「Prime Video」 にて順次見放題配信

▶U-NEXT:https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶TELASA: https://navi.telasa.jp/

▶J:COM STREAM:https://linkvod.myjcom.jp/

▶milplus:https://front.milplus.jp/top/navi/svod

▶Prime Video:https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/sr32wpyhyv

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】栗山千明

【出演】武田航平、辻󠄀凪子、馬場裕之(ロバート)、ミスターちん、土屋伸之(ナイツ)、本宮泰風、アキラ100％、片岡鶴太郎、おかやまはじめ

【第１話ゲスト】森崎博之

【脚本】政池洋佑、當銘啓太、原野吉弘、西条みつとし、中川千英子、いながわ亜美

【音楽】渡邊崇

【プロデューサー】松本拓(テレビ東京)、前川大地(テレビ東京)、前田茂司(楽映舎)、善田真也(楽映舎)、北畑龍一(楽映舎)

【制作】テレビ東京、楽映舎

【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/banshaku5/

【公式 X】 https://x.com/tx_banshaku ／ @tx_banshaku

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/tx_banshaku/ ／ @tx_banshaku

【公式TikTok】 https://www.tiktok.com/@tx_banshaku ／ @tx_banshaku

