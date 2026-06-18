石川県の山野知事が初めて編成にあたった県の6月補正予算案が18日、議会で可決されました。初めての論戦を終えて知事と議会の受け止めは…



18日、最終日を迎えた石川県議会。山野知事が初めて編成した本格予算となる489億円余りの6月補正予算案が、賛成多数で可決されました。



経済対策の他、能登半島地震と豪雨の対応を柱に取り組みを進めます。

議会での初の論戦を終えた山野知事は…





■石川県・山野 之義 知事：「初めての県議会でしたので、緊張感を持って迎えさせていただきました。議会の皆さんからさまざまなご提案であったり、質問であったりいただきました。私なりに真摯に答えてきたつもりでおりますし、執行部の皆さんも真摯に答えてくれた」今後、移動知事室などの施策に速やかに取り組みたいとしています。山野知事の答弁について議員たちの受け止めは…

■自民党・宮下正博 県議：

「まず答弁が長かったというのも一つありますし、原稿を読むのもいいですけども、やっぱり自分の言葉で話していただきたい。(知事の)思いというのは伝わったかと言われると…というのが現実ですけども、これからだと思っています」

■未来石川・吉田 修 県議：

「一生懸命、誠心誠意、答弁に努められていたと思いますね。答弁の冠のところで金沢市長を3期されて、その経験上ということをよく付けられるんですけど、もう冠はお外しになった方がよろしいんじゃないかな、というのが私の率直な感想です。もう石川県知事になったんですから」

■まっすぐ県民目線の会・喜多 浩一 県議：

「よかったんじゃないですか。私はそう思います。無難にこなされたと思います。やっぱり中身に関しては、まだまだ馳前知事を継承するものが多かったので、これは初議会ですから仕方ない部分もありますので、次回の議会以降、9月議会、12月議会と、ぜひお願いでもあるんですけども、山野カラーをしっかり出していただきたい」



”継続重視”の予算で臨んだ今議会。今後、山野知事がどのように自分の色を出していくのか、注目です。

