オランダ戦の後半１２分、同点ゴールを決めた中村敬斗

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◆サッカー北中米Ｗ杯

　出場全４８チームが１次リーグ（Ｌ）初戦を終えた。１２組に分かれて行われた２４試合のうち、日本対オランダを含む９試合（約３８％）が引き分け。前回２２年カタール大会は初戦の１６試合の内、５試合（約３１％）がドロー。データ上は接戦が増えたことになる。

　今大会は出場チームが前回の３２から４８へと一気に増えた。開幕前は競技レベルの低下が危惧されていたが、人口５０万人強のアフリカの小国カボベルデが、欧州王者スペインと引き分けるなど、サッカーファンを引きつける熱戦が続出。前回まで決勝トーナメント進出には組２位以内が条件だったが、今大会は３位にもその可能性が残り、勝ち点１の重みがこれまで以上に増したことも接戦の一因かもしれない。

　◆２６年北中米Ｗ杯１次リーグ初戦

　▼Ａ組

　メキシコ２〇０南アフリカ

　韓国２〇１チェコ

　▼Ｂ組

　カナダ１△１ボスニア・ヘルツェゴビナ

　カタール１△１スイス

　▼Ｃ組

　ブラジル１△モロッコ

　スコットランド１〇０ハイチ

　▼Ｄ組

　米国４〇１パラグアイ

　オーストラリア２〇０トルコ

　▼Ｅ組

　ドイツ７〇１キュラソー

　コートジボワール１〇０エクアドル

　▼Ｆ組

　日本２△２オランダ

　スウェーデン５〇１チュニジア

　Ｇ組

　ベルギー１△１エジプト

　イラン２△２ニュージーランド

　▼Ｈ組

　スペイン０△カボベルデ

　サウジアラビア１△１ウルグアイ

　▼Ｉ組

　フランス３〇１セネガル

ノルウェー４〇１イラク

▼Ｊ組

　アルゼンチン３〇０アルジェリア

　オーストリア３〇１ヨルダン

　▼Ｋ組

　ポルトガル１△１コンゴ

　コロンビア３〇１ウズベキスタン