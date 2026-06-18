◆サッカー北中米Ｗ杯

出場全４８チームが１次リーグ（Ｌ）初戦を終えた。１２組に分かれて行われた２４試合のうち、日本対オランダを含む９試合（約３８％）が引き分け。前回２２年カタール大会は初戦の１６試合の内、５試合（約３１％）がドロー。データ上は接戦が増えたことになる。

今大会は出場チームが前回の３２から４８へと一気に増えた。開幕前は競技レベルの低下が危惧されていたが、人口５０万人強のアフリカの小国カボベルデが、欧州王者スペインと引き分けるなど、サッカーファンを引きつける熱戦が続出。前回まで決勝トーナメント進出には組２位以内が条件だったが、今大会は３位にもその可能性が残り、勝ち点１の重みがこれまで以上に増したことも接戦の一因かもしれない。

◆２６年北中米Ｗ杯１次リーグ初戦

▼Ａ組

メキシコ２〇０南アフリカ

韓国２〇１チェコ

▼Ｂ組

カナダ１△１ボスニア・ヘルツェゴビナ

カタール１△１スイス

▼Ｃ組

ブラジル１△モロッコ

スコットランド１〇０ハイチ

▼Ｄ組

米国４〇１パラグアイ

オーストラリア２〇０トルコ

▼Ｅ組

ドイツ７〇１キュラソー

コートジボワール１〇０エクアドル

▼Ｆ組

日本２△２オランダ

スウェーデン５〇１チュニジア

Ｇ組

ベルギー１△１エジプト

イラン２△２ニュージーランド

▼Ｈ組

スペイン０△カボベルデ

サウジアラビア１△１ウルグアイ

▼Ｉ組

フランス３〇１セネガル

ノルウェー４〇１イラク

▼Ｊ組

アルゼンチン３〇０アルジェリア

オーストリア３〇１ヨルダン

▼Ｋ組

ポルトガル１△１コンゴ

コロンビア３〇１ウズベキスタン