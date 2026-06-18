【Ｗ杯】１次リーグ１２組の初戦が終了…引き分け多発に驚き ２４試合中９戦で約３８％
◆サッカー北中米Ｗ杯
出場全４８チームが１次リーグ（Ｌ）初戦を終えた。１２組に分かれて行われた２４試合のうち、日本対オランダを含む９試合（約３８％）が引き分け。前回２２年カタール大会は初戦の１６試合の内、５試合（約３１％）がドロー。データ上は接戦が増えたことになる。
今大会は出場チームが前回の３２から４８へと一気に増えた。開幕前は競技レベルの低下が危惧されていたが、人口５０万人強のアフリカの小国カボベルデが、欧州王者スペインと引き分けるなど、サッカーファンを引きつける熱戦が続出。前回まで決勝トーナメント進出には組２位以内が条件だったが、今大会は３位にもその可能性が残り、勝ち点１の重みがこれまで以上に増したことも接戦の一因かもしれない。
◆２６年北中米Ｗ杯１次リーグ初戦
▼Ａ組
メキシコ２〇０南アフリカ
韓国２〇１チェコ
▼Ｂ組
カナダ１△１ボスニア・ヘルツェゴビナ
カタール１△１スイス
▼Ｃ組
ブラジル１△モロッコ
スコットランド１〇０ハイチ
▼Ｄ組
米国４〇１パラグアイ
オーストラリア２〇０トルコ
▼Ｅ組
ドイツ７〇１キュラソー
コートジボワール１〇０エクアドル
▼Ｆ組
日本２△２オランダ
スウェーデン５〇１チュニジア
Ｇ組
ベルギー１△１エジプト
イラン２△２ニュージーランド
▼Ｈ組
スペイン０△カボベルデ
サウジアラビア１△１ウルグアイ
▼Ｉ組
フランス３〇１セネガル
ノルウェー４〇１イラク
▼Ｊ組
アルゼンチン３〇０アルジェリア
オーストリア３〇１ヨルダン
▼Ｋ組
ポルトガル１△１コンゴ
コロンビア３〇１ウズベキスタン