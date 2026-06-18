【ナッシュビル（米テネシー州）１７日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・山崎賢人】サッカー北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）初戦のオランダ戦（２△２）で左膝を痛め、途中交代したＭＦ久保建英（２５）＝Ｒソシエダード＝が、第２戦のチュニジア戦（２０日＝日本時間２１日、メキシコ・モンテレイ）を欠場することが１７日、決定的となった。休養日明けのこの日の練習を欠席し、宿舎で治療とリハビリに専念。日本代表の広報担当は「ＭＲＩ検査をして、左膝の負傷が認められた」と公表。チームから離脱することはないが、第３戦のスウェーデン戦（２５日＝日本時間２６日、米ダラス）の出場も絶望的。攻撃の核を欠いた中、まずは“鬼門”の第２戦に臨む。勝てば１次Ｌ突破に大きく前進する一方、敗れると窮地に立たされる大一番の先発メンバーは―。現地で取材を行う４人の記者が、それぞれの視点から「推奨スタメン」を選定した。

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【鎌田の得点を演出した伊東純也に代役を】

久保不在は森保ジャパンにとって、非常に大きいが、長友が言ったように「決勝トーナメントに（僕らで）しっかりつなげます」という現有戦力の奮起に期待したい。

初戦オランダ戦で終了間際にＣＫを小川の頭に合わせ、結果、鎌田の得点を演出した伊東純也に代役を期待したい。５月３１日のアイスランド戦では左シャドーでテストされたが、不発に終わった。本来の右で、オランダ戦に途中出場したスピードスターは前方に十分なスペースがあり、水を得た魚のようにピッチを躍動した。セットプレーのキッカーとしても、ＣＫからＤＦファンダイクの頭上から落とし、得点を導くなど右足の精度は好調だ。

Ｗ杯開幕前は久保と伊東が、ともに第２次森保ジャパン６得点１６アシストで得点関与数でトップタイ。前戦で久保が、中村敬斗の得点をアシストしたため、一歩前に出たが、鎌田の２点目も実質、伊東の“アシスト”と言っても過言ではない。

懸念材料は、伊東の先発起用により切り札が１枚減ることだが、引いて守るチュニジア相手に０―０の時間帯が長くなってしまうことこそ、相手の思うつぼ。２３年の親善試合・チュニジア戦でも得点した伊東は「しっかりやれば勝てる相手」と見据える。ここは先手必勝で、開始から１００％の出力で、先制、追加点と相手の息の根を止める戦いを見せたい。（岩原 正幸）