U-21 Jリーグの内容に反響

Jリーグが秋春制に移行する2026/27シーズンから、U-21 Jリーグもスタートする。

Jリーグは6月17日にU-21 Jリーグのグループ分け、開催期間を発表した。この内容を受け、「ワクワク」「楽しみ」などの声が上がっている。

U-21 Jリーグは、ポストユース（19歳〜21歳）および周辺年代の選手育成と強化を目的に、新たに開催されることとなった。注目のグループ分けは、EASTが浦和レッズ、FC東京、東京ヴェルディ、川崎フロンターレ、清水エスパルス、ジュビロ磐田の6チーム。WESTは、名古屋グランパス、ガンバ大阪、ヴィッセル神戸、ファジアーノ岡山、V・ファーレン長崎の5クラブで構成される。

また、U-21 Jリーグは「東西リーグラウンド」「交流戦ラウンド」「プレーオフラウンド」の3つのラウンドで構成されることとなる。「東西リーグラウンド」は、同グループ内でホーム＆アウェイ方式の2回戦総当たりとなる。「交流戦ラウンド」は、異なるグループのチーム同士で1回戦総当たりとなり、「プレーオフラウンド」は東西リーグラウンドと交流戦ラウンドの成績によって各グループの1位、2位が参加する4チームでのトーナメントと3位以下は同順位のチーム同士のホーム＆アウェイ方式で最終順位が決定される。

この発表にSNSでは、「ワクワク」「東西リーグ制とプレーオフの組み合わせは面白そう」「U-21リーグ楽しみ」「さあ！いよいよ！」「磐田までが東、名古屋から西」「こちらメインでもいい」といった声がある一方、「westもう1クラブどうにかならんかったんか」「合同チームでいいから西にもう1チーム欲しい」「東の最下位は全体の最下位になってしまうのか」「EASTの最下位屈辱的な扱い」と、EASTの6位が順位決定戦を行えないこともあり、参加チーム数が東西リーグで同じにならなかったことを残念がる声も多く見られた。

U-21 Jリーグは第1節が8月22日から24日にかけて行われ、プレーオフラウンド決勝、3位決定戦は27年4月第3週頃が予定されている。（FOOTBALL ZONE編集部）