『オオカミちゃん』出身・竹内唯人、華やかデビューからの転落…アルバイトを掛け持ちする現状を激白 兄は俳優の竹内涼真
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の#4が18日、放送される。
【写真】お母さん若っ！ 竹内涼真、父・母・弟とのほっこり家族4ショット披露
“資産を売る人”4人目は、19歳のときにABEMAの恋愛リアリティーショー『オオカミちゃんには騙されない』で注目を集め、一躍時の人となったアーティストの竹内唯人。華々しく芸能生活のスタートを切ったかに見えた彼だが、現在はアルバイトを掛け持ちしなければ生活できないという、生々しく厳しい現実を激白する。「周りから裕福だと思われているイメージを崩せず、ずっと隠してきたのが恥ずかしかった」と語る竹内は、実兄で俳優の竹内涼真を一番尊敬できる人と言い、生活を支えてもらった過去も明かす。
今回竹内はKing ＆ Princeやtimelesz、こっちのけんとなど、数々の人気アーティストのヒット曲を手掛ける音楽プロデューサー・GRP氏の協力を得て、人生をかけた新曲を制作し、そのミュージックビデオの制作費を獲得すべく、兄に買ってもらった思い出の洋服などの私財を売却し、本気の覚悟を示す。
しかし売れるもの全てを売ってもミュージックビデオの制作費には届かず、制作費獲得のため資産家たちの前で魂のパフォーマンスを披露。しかし資産家陣からは「夢にかけるものが少なすぎる」「甘えがあるのではないか」と辛辣な意見が続出。果たして、竹内の真摯な訴えは百戦錬磨の資産家たちの心を動かすことができるのか？そしてアーティスト・俳優であり、実業家でもある三山凌輝がかけた言葉とは？
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
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“資産を売る人”4人目は、19歳のときにABEMAの恋愛リアリティーショー『オオカミちゃんには騙されない』で注目を集め、一躍時の人となったアーティストの竹内唯人。華々しく芸能生活のスタートを切ったかに見えた彼だが、現在はアルバイトを掛け持ちしなければ生活できないという、生々しく厳しい現実を激白する。「周りから裕福だと思われているイメージを崩せず、ずっと隠してきたのが恥ずかしかった」と語る竹内は、実兄で俳優の竹内涼真を一番尊敬できる人と言い、生活を支えてもらった過去も明かす。
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