THE YELLOW MONKEY、39公演ロングツアーの映像化が決定 レアなライブハウス公演も収録
ロックバンド・THE YELLOW MONKEYが、2024年10月から2025年9月にかけて開催した全国ツアー『TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜』の映像作品を8月26日に発売することが決定した。
【画像】スタイリッシュ！『TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜』DVDジャケット6種＆BOX
同ツアーは、10thアルバム『Sparkle X』を携えて行われた全39公演のロングツアー。約1年にわたるツアーを通して、現在のバンドの勢いを示した内容となり、各地でチケットが争奪戦となるなど大きな反響を呼んだ。
ツアーは当初、「BLOCK.1」「BLOCK.2」「BLOCK.3」の3部構成で実施。各ブロックでは、1990年代に発表したアルバム『jaguar hard pain 1944-1994』『smile』『FOUR SEASONS』と最新作『Sparkle X』を組み合わせたセットリストが展開された。リリース30周年を迎えたアルバムと、最新アルバムとのコラボレーションによる構成はファンの間でも話題を集めた。
その後、追加公演として「FINAL BLOCK」を開催。バンド初のロングツアー『TOUR’96 FOUR SEASON “野性の証明”』をモチーフにしたセットリストが披露された。
さらに「FINAL BLOCK」の神奈川・Kアリーナ横浜公演では、ボーカルの吉井和哉がMCで「まだツアー終わりたくないから、さらに追加してもいいですか！」と呼びかけ、追加のセルフアンコール公演『TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申-』の開催を発表。ツアー期間中にリリースした9年ぶり、通算26枚目のシングル「CAT CITY」の歌詞からタイトルを引用した同公演を経て、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで真のファイナルを迎えた。
今回発売される完全生産限定盤のBlu-ray BOXには、「BLOCK.1」「BLOCK.2」「BLOCK.3」「FINAL BLOCK」「ネ申」の公演に加え、レアなライブハウス公演として行われた名古屋ボトムライン公演を収録。Blu-ray6枚組仕様となり、各公演の模様を収めたブックレットも封入される。
また、「BLOCK.1」「BLOCK.2」「BLOCK.3」「FINAL BLOCK」「ネ申」の各公演はDVD単体作品としても発売。それぞれ未公開写真を掲載したブックレットが付属し、ツアーの軌跡を振り返る内容となっている。
【画像】スタイリッシュ！『TOUR 2024/25 〜Sparkleの惑星X〜』DVDジャケット6種＆BOX
同ツアーは、10thアルバム『Sparkle X』を携えて行われた全39公演のロングツアー。約1年にわたるツアーを通して、現在のバンドの勢いを示した内容となり、各地でチケットが争奪戦となるなど大きな反響を呼んだ。
その後、追加公演として「FINAL BLOCK」を開催。バンド初のロングツアー『TOUR’96 FOUR SEASON “野性の証明”』をモチーフにしたセットリストが披露された。
さらに「FINAL BLOCK」の神奈川・Kアリーナ横浜公演では、ボーカルの吉井和哉がMCで「まだツアー終わりたくないから、さらに追加してもいいですか！」と呼びかけ、追加のセルフアンコール公演『TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X -ネ申-』の開催を発表。ツアー期間中にリリースした9年ぶり、通算26枚目のシングル「CAT CITY」の歌詞からタイトルを引用した同公演を経て、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで真のファイナルを迎えた。
今回発売される完全生産限定盤のBlu-ray BOXには、「BLOCK.1」「BLOCK.2」「BLOCK.3」「FINAL BLOCK」「ネ申」の公演に加え、レアなライブハウス公演として行われた名古屋ボトムライン公演を収録。Blu-ray6枚組仕様となり、各公演の模様を収めたブックレットも封入される。
また、「BLOCK.1」「BLOCK.2」「BLOCK.3」「FINAL BLOCK」「ネ申」の各公演はDVD単体作品としても発売。それぞれ未公開写真を掲載したブックレットが付属し、ツアーの軌跡を振り返る内容となっている。