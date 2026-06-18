AI、Zeebra主催の女性ラッパー発掘オーディション『GOLDEN MIC』参加決定「みんな応援しています！」【コメント全文】
シンガー・ラッパーのAIが、Zeebraが仕掛けるフィメール（女性）ラッパー発掘オーディション『GOLDEN MIC』（日本テレビ系／8月27日スタート、毎週木曜 深0：59）にプロジェクトクルーとして参加することが18日、発表された。
【写真】『GOLDEN MIC』オーガナイザーのZeebra
オーディションは、年齢・経験が関係なく応募できる。必要なのは、リリックとフロウ。新しい時代を鳴らすフィメールラッパーを募集する。エントリー募集は6月20日まで。新たな女性ラッパーの才能を発掘し、日本のみならず世界のHIP HOPシーンのさらなる発展が期待されるプロジェクトとなる。
オーディションタイトルの由来であるZeebraの名曲「GOLDEN MIC (Remix) Feat. KASHI DA HANDSOME, AI, 童子T, 般若 Produced by DJ MASTERKEY」（2003年）でマイクリレーの一翼を担い、唯一のフィメールラッパーとして圧倒的な存在感を示したAIが、23年の時を経て、今度は次世代のフィメールラッパーをフックアップするために本プロジェクトへ合流。オーディション現場に参加することが決定した。
同プロジェクトでは、勝ち上がった称号＝GOLDEN MICを獲得したラッパーには、その後のアーティスト活動の資金提供から地上波・ 配信メディアでの露出まで、新設レーベルによるサポート体制も準備している。現在、各公式SNSでは人生を懸けた熱いフィメールラッパーの応募動画を毎日投稿している。
【コメント全文】
皆さん。AIです！
『GOLDEN MIC』っていうすばらしい番組ができるっていうので超楽しみにしているんですけど、何がいいって全員にチャンスがあるっていうところが最高です。制限なしでとにかくフィメールラッパーでヤバい人を探しているみたいなので、私こそ、我こそはって思っている人。そして今までこんなに超頑張ってきたのに…っていうあなたも、初めてだけどちょっと応募してみようかなって、なんとなくで応募しようと思っているあなたもぜひ！私もチェックするだけではなく、どこかで遊びに行こうと思っていますので、皆さんバンバン応募していただければと思います！
『GOLDEN MIC』っていうタイトルも最高。「これが伝説のゴールデンマイク」知らない人もいっぱいいると思いますけど、そういう超ヤバい曲もあるので、「GOLDEN MIC」の曲もぜひチェックしてみてください！ 誰がGOLDEN MICをつかむのか楽しみにしてます！
みんな応援しています！どこかで（オーディション会場に）行きます！AIでした！
【写真】『GOLDEN MIC』オーガナイザーのZeebra
オーディションは、年齢・経験が関係なく応募できる。必要なのは、リリックとフロウ。新しい時代を鳴らすフィメールラッパーを募集する。エントリー募集は6月20日まで。新たな女性ラッパーの才能を発掘し、日本のみならず世界のHIP HOPシーンのさらなる発展が期待されるプロジェクトとなる。
同プロジェクトでは、勝ち上がった称号＝GOLDEN MICを獲得したラッパーには、その後のアーティスト活動の資金提供から地上波・ 配信メディアでの露出まで、新設レーベルによるサポート体制も準備している。現在、各公式SNSでは人生を懸けた熱いフィメールラッパーの応募動画を毎日投稿している。
【コメント全文】
皆さん。AIです！
『GOLDEN MIC』っていうすばらしい番組ができるっていうので超楽しみにしているんですけど、何がいいって全員にチャンスがあるっていうところが最高です。制限なしでとにかくフィメールラッパーでヤバい人を探しているみたいなので、私こそ、我こそはって思っている人。そして今までこんなに超頑張ってきたのに…っていうあなたも、初めてだけどちょっと応募してみようかなって、なんとなくで応募しようと思っているあなたもぜひ！私もチェックするだけではなく、どこかで遊びに行こうと思っていますので、皆さんバンバン応募していただければと思います！
『GOLDEN MIC』っていうタイトルも最高。「これが伝説のゴールデンマイク」知らない人もいっぱいいると思いますけど、そういう超ヤバい曲もあるので、「GOLDEN MIC」の曲もぜひチェックしてみてください！ 誰がGOLDEN MICをつかむのか楽しみにしてます！
みんな応援しています！どこかで（オーディション会場に）行きます！AIでした！