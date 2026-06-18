モデルの益若つばさ（40）が18日までに自身のインスタグラムを更新。自身のデザインを披露した。

「今回競輪のパールカップG1の選手のユニフォームをデザインさせていただきました！とても光栄です！！」と書き出した益若。「今までの競輪選手のユニフォームのイメージから、私なりにどう落とし込んでいこうか悩みに悩みました。女性の競輪(パールカップ)をもっと広めたいとのことなので、今回とびきり可愛く作らせてもらいました」とつづって、自身がデザインしたユニフォームを着用した姿をアップした。

「平面プリントなのですが、遠くからでも立体感があるようなイメージでデザインしました！(よく見ると色んなところがパールなんだよ)少し着痩せして見えるようにも作りました」とこだわりを紹介。「今回の決まった型のユニフォームデザインは私自身初めての試みですっごい難しかったけど、夜な夜な楽しかったーー！なので今回のパールカップ選手のユニフォームにも注目してくれたら嬉しいです！」と伝えた。

「東西の準決勝者、優勝者はまたデザインが違います」と補足して「私も着させていただいたんだけどとっても可愛く仕上がって大大大満足でした、、！よかったーー！」と回顧。「本日岸和田けいりんのトークショー行かせていただきます！競輪会場は初めて行くから楽しみ、、！選手の皆さん頑張ってください！会える方はのちほどー」と添えた。

ファンからは「めちゃくちゃ可愛いしカッコいいです！」「かわいすぎるユニフォーム」「デザインまで可愛いとは」「どのユニフォームもおしゃれで可愛い！！」「ユニホームのデザインが細かいところまでこだわりがあって着心地良さそう」「似合う！やはり、存在が奇跡」などのコメントが寄せられた。