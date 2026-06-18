ほのぼのとするわんこと赤ちゃんの光景が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万回再生を突破し、「威厳を見せてて草」「可愛すぎてたまらん」「疲れが取れる～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ハイハイをする1歳の女の子→見ていた犬が『負けられない』と意気込み…まさかの『真似っ子』をする光景】

ワンプロが勃発！！

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、1歳の『ほの』ちゃんの仲睦まじい日常を紹介しています。

ある日のおうち時間。うにくんとおからちゃんは、いつものようにワンプロに夢中になっていたそうです。体をぶつけ合いながら元気いっぱいに遊ぶふたりの様子を見ていたのが、ほのちゃん。

楽しそうな雰囲気に惹かれたのか、ほのちゃんもハイハイしながらふたりの間へと突入していきました。そんな微笑ましい光景に、家の中は一気ににぎやかな空気に包まれたのでした。

ハイハイレース開幕

ほのちゃんのハイハイをじっと見ていたうにくんは、なにやら思うところがあったようです。すると次の瞬間、床に体をぺたんとつけて匍匐前進をスタート。まるでほのちゃんのハイハイを真似しているかのような動きを見せたのです。

その流れで始まったのが、まさかのハイハイレース。ほのちゃんが一生懸命前へ進むと、うにくんも負けじと前進します。どうやら負けず嫌いな性格らしく、「絶対に一番になる！」という気迫まで感じられたそうです。そして見事、一回目の勝負ではうにくんがトップでゴール。得意げな様子に思わず笑ってしまいます。

勝負の結果は…

しかしレースが続くにつれ、うにくんの負けん気はさらにヒートアップ。なんと途中で立ち上がって走り出し、反則まがいの方法で先へ進もうとする場面まであったのだとか。

それでも最後のレースでは、ほのちゃんも懸命にハイハイを続けて大健闘。結果的に勝利したのはうにくんでしたが、勝負のあとには温かな時間が待っていました。

ほのちゃんはうにくんのもとへ近寄り、優しく頭をなでなで。うにくんも満足そうな表情を浮かべ、まるでお互いの頑張りを称え合っているかのようだったといいます。仲良しなふたりのやり取りに、見ている人までほっこりしてしまう一幕だったのでした。

この投稿には、「ほのぼのしちゃいました」「どっちもハイハイチャンピオンだね」「また、開催して下さい」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、他にも3兄妹の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。