プール遊びを終了しようと思って水を抜いたら、ワンコが落ち込んでしまって…？切ないけれど愛おしい姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で41万3000回再生を突破。「可哀想だけど可愛すぎる」「楽しかったんだね」「笑ってしまった」といった声が寄せられています。

【動画：プールの水をすべて抜いた結果→楽しく遊んでいた犬が『絶望』してしまい…この世の終わりな光景】

犬が遊んでいたプールの水を抜いたら…

TikTokアカウント「chisa1496」に投稿されたのは、ワンコの「むぎ」君がプールで遊んだ後の様子です。この日、飼い主さんはお庭に大きめのプールを用意して、むぎ君に水遊びをさせてあげたそう。

しばらくして遊びの時間は終了にしようと思い、プールの水を全て抜いたら…？むぎ君は飼い主さんに背を向けて座り込み、全然プールから出て来ようとしなかったとか。どうやら「もっと遊びたかったのに…！」とガッカリしているようです。

絶望する姿が切ないけれど可愛い！

また翌日以降にプールで遊ぶチャンスはあるはずなのに、むぎ君の哀愁漂う背中は「もう二度と楽しい時間は戻ってこない」と言わんばかり。まるでこの世の終わりのように大げさに落ち込んでいる姿は、なんだか子どものよう…！

その切ないけれど可愛すぎる姿には、思わず笑ってしまう人が続出することとなりました。飼い主さんも「どんだけプール好きなの？」とツッコミを入れたくなってしまったそうですよ。

この投稿には「可愛いけど背中の哀愁すごいし、ごめんってなるｗ」「わざと視界に入るところで拗ねてますアピールするの子供すぎるw」「こんなんもう1回水入れちゃうｗ」といったコメントが寄せられています。

後日、プールを満喫

思った以上にむぎ君はプールが大好きのようなので、後日またプールで遊ばせてあげたところ、頭に浮き輪を被りながらルンルンで水の中を歩いていたそう。なんと別の日には朝8時からプールに入って、元気に遊んでいたとか。

むぎ君が楽しそうに遊んでいる姿を見ると、こちらまで嬉しくなります。これからも夏がくるたびに、プールを満喫する可愛い姿を見せてほしいですね！

むぎ君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「chisa1496」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chisa1496」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。