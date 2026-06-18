連日、市街地に出没するクマ。

きょうは山形県寒河江市の中心部に出没しました。

保育園などがある通りに交通規制が敷かれるなど警戒が続いています。

【写真を見る】住宅街周辺でクマ目撃相次ぐ 麻酔銃での捕獲も想定しドローンで捜索も、捕獲に至らず 交通規制など警戒続く（山形・寒河江市）

「クマが出て今通れないです」

交通規制が敷かれた道路。場所は保育園もある市街地です。

寒河江市などによりますと、きょう午前４時ごろ、寒河江工業高校の東側の市道で体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。

午前９時ごろには寒河江市長岡山付近でクマが目撃され、警察が付近に交通規制を敷きました。

藤井響樹アナウンサー「午後２時を回っても現場付近では現在でも通行止めが続いています。そしてこの先では消防によるドローンでのクマの捜索が続いています」

■麻酔銃での捕獲も想定 いまだ捕獲に至らず

現場は近くに民家が多いため緊急銃猟は難しく、市は麻酔銃などでの捕獲を想定し警戒が続けられました。

近隣住民「長岡山まで来るとはね。暗いうちに向こうの山から移動してきたんだろうけどね。早く見つかってほしいですね」

付近の保育園では昼頃までの保育となったほか、学校にも注意が呼び掛けられるなど影響が出ました。

その後もクマはたびたび付近で目撃されるものの、現在も捕獲には至っていません。