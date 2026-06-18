「我々の記憶に残る」コロンビアに１−３敗戦も、元イタリア代表主将カンナバーロ監督はウズベキスタンの“歴史的一戦”を噛み締める！「選手たちを誇りに思う」【W杯】

「我々の記憶に残る」コロンビアに１−３敗戦も、元イタリア代表主将カンナバーロ監督はウズベキスタンの“歴史的一戦”を噛み締める！「選手たちを誇りに思う」【W杯】