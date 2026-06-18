「とにもかくにも楽しみです」巨人のリーグ戦再開後の戦いぶりにファン“熱視線” 交流戦男、復活した右のエース…明るい材料続々「このまま貯金を増やしたい」「橋上マジックの続きも見たい」
橋上監督代行は交流戦でチームを再び首位に導いた（C）産経新聞社
6月19日から再びリーグ戦が再開する。セ・リーグ首位の巨人は中日を本拠地東京ドームに迎えて戦う。橋上秀樹監督代行が指揮を執るようになった交流戦は10勝6敗2分けとセ・リーグで唯一の勝ち越しと星を増やし、着々と戦力整備も進めた。
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また18日には元中日、ナショナルズ傘下2Aハリスバーグの小笠原慎之介が入団会見を行った。2年ぶりの日本球界復帰となる左腕は、メジャー挑戦前は4季連続で規定投球回に達するなどタフネスぶりも知られる。
チームの先発左腕枠は開幕投手を務めたドラ1の竹丸和幸、井上温大がともに5勝をマークと勝負の後半戦に向けて、左腕王国を築いていくか、注目が高まる。
ほかにも交流戦期間中には戸郷翔征が完封勝利を飾り、ドラ1右腕、西舘勇陽も腕をぶすなど戦力は着々と整いつつある。
打線においても明るい材料は多い。交流戦期間中に存在感を示した一人に松本剛もいる。交流戦打率.365と一気に状態を上げ、今やチームに欠かせない戦力となっている。足が持ち味の浦田俊輔との1、2番コンビも安定してきた。
捕手陣においても交流戦ではDH起用含め、有効的に活用した、ともに「打てる捕手」である大城卓三、岸田行倫をどのように起用していくかなど、注目ポイントも多い。
橋上監督代行の手腕にも期待が高まっている。適材適所で柔軟に選手を入れ替え、やる気を引き出す。交流戦から状態を上げてきた選手も多いとあってどのような用兵でセ・リーグ球団と向き合っていくのか。
巨人ファンの間からは中日との3連戦から始まるリーグ戦再開に向けて「とにもかくにも楽しみです」「このまま貯金を増やしたい」「橋上マジックの続きも見たい」「交流戦のようにうまく試合運びができるか注目」「若手にどんどんチャンスを与えてほしい」と期待が高まっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]