2026年6月19日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
目上の人が何かと障害になりそう……。気にしないのが1番。
常識外れな言動はたたかれる運。既成概念には従うこと。
見栄を張るのは無駄な努力。墓穴を掘る結果になりそう。
考え方を一変させる事件があるかも。前向きになるとプラスに。
パワーが低調。幼なじみとの会話にヒーリング効果あり。
雑用がいっぱいで気が抜けない日。頑張り過ぎないこと。
魅力的な友人に競争意識を持とう。自分磨きに好影響あり。
生活スタイルを見直したい日。無駄を省けば心もすっきり！
小旅行にツキあり。観光スポットにはうれしい体験もありそう。
曲がったことを許さない強い心を持つと、幸運が到来！
スポーツが幸運を届ける暗示。競技場に足を運んでみよう。
大勢で過ごすと楽しい日。友達を誘って遊びに出掛けよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
目上の人が何かと障害になりそう……。気にしないのが1番。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
常識外れな言動はたたかれる運。既成概念には従うこと。
10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
見栄を張るのは無駄な努力。墓穴を掘る結果になりそう。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
考え方を一変させる事件があるかも。前向きになるとプラスに。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
パワーが低調。幼なじみとの会話にヒーリング効果あり。
7位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
雑用がいっぱいで気が抜けない日。頑張り過ぎないこと。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
魅力的な友人に競争意識を持とう。自分磨きに好影響あり。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
生活スタイルを見直したい日。無駄を省けば心もすっきり！
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
小旅行にツキあり。観光スポットにはうれしい体験もありそう。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
曲がったことを許さない強い心を持つと、幸運が到来！
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
スポーツが幸運を届ける暗示。競技場に足を運んでみよう。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
大勢で過ごすと楽しい日。友達を誘って遊びに出掛けよう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)