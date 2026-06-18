【現地発】「タケにはないスピードが他の選手には出せる」堂安律は強気の姿勢を示すが…久保建英のチュニジア戦欠場確実、その影響は？【W杯】
久保の代役は誰になるのか。森保監督の采配に注目が集まる(C)Getty Images
現地時間6月14日のオランダ戦（ダラス）を2−2で乗り切り、北中米ワールドカップ（W杯）を悪くない形でスタートした日本代表。
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20日の次戦の相手・チュニジア戦（モンテレイ）が初戦でスウェーデンに1−5で大敗し、日本に分がありそうな雰囲気もあるが、相手は初戦敗戦を受けてサブリ・ラムーシ監督を更迭し、エルベ・ルナール監督が就任。今回のW杯アジア最終予選でもサウジアラビア監督として日本と対峙し、0−0で引き分けているだけに、手強い指揮官なのは間違いない。
「直近のサウジと引き分けた試合は、やっぱりローブロックを引かれて、こじ開けられなかったというイメージがあるんですけど、それでもチャンスはあったので、しっかり決め切るのは大事かなと思います」と伊東純也も強調していたが、今回のゲームは特に一刺しの重要性が問われるだろう。
そんな日本にとって大きな不安と言えるのが、オランダ戦で左ひざを負傷した久保建英の動向だ。16日のオフを経て、17日午前中のトレーニングから再始動した日本代表だが、残念ながら久保の姿はなし。
代表メディアオフィサーは「MRI検査を行い、チームドクターもチェックし、オランダ戦で左ひざ負傷が認められました。今日はここには来ていません。今はトレーナーとホテルで早期復帰に向けて治療とリハビリを行っています。全治は非公表となります」と説明。生活自体は支障ないというが、次戦の出場は絶望的になったと見ていい。
すでに南野拓実、三笘薫を欠くチームにとって、またもシャドーの本職がいなくなった格好だ。チュニジアがオランダよりも若干実力的に下がると言っても、ガッチリ守られれば、ゴールを奪うのは容易ではない。日本が攻めあぐねて、勝ち点3を逃すという最悪のシナリオもないとは言い切れないのだ。
「いろいろな選手がシャドーをできるので。敬斗（中村）も僕も、純也君も大地君（鎌田）も健人（塩貝）もいるし、2トップで航基君（小川）がいたりとか、いろいろなオプションがあるので、人がいないネガティブさはないです」と前日28歳の誕生日を迎えた堂安律は強気の姿勢を押し出した。
「タケのアイディアみたいなところが1つ欠けるという痛さは感じますけど、逆に言えば、タケにはないスピードだったりを他の選手が出せたりするので、そこは補える」ともエースナンバー10は強調。そういう形に仕向けていくしかないのが現状だ。
この日は上田綺世も疲労を考慮して別メニュー調整となっていて、攻撃陣の主力に問題が起きているのは確か。そういう中で、日本は本当に苦手の2戦目で勝利をつかめるのか。次戦は想像以上にタフなゲームになりそうだ。
[取材·文:元川悦子]