「すっげー、ホンモノのミニモニだ」辻希美、ミニモちゃんと一緒に踊る！ 「当時と同じく踊れるのすごい」
ハロー！プロジェクトの人気グループ「ミニモニ。」の結成25周年を記念して誕生したキャラクター・ミニモちゃんの公式Instagramは6月17日に投稿を更新。元ミニモニ。でタレントの辻希美さんの誕生日を祝福し、“ミニモニ。”ダンス動画を公開しました。
【動画】ミニモちゃん＆辻希美の“ミニモニ。”ダンス
また、「ノゾミちゃんお誕生日おめでとうだぴょん 素敵な一年にしてね」と、辻さんの誕生日を祝うメッセージも添えられています。
ファンからは、「ご本人！！嬉しい！！誕生日おめでとう！！」「辻ちゃん当時と同じく踊れるのすごいなぁ」「すっげー、ホンモノのミニモニだあー」「好きになったあの頃のまま可愛い」「あの頃を思い出します」「可愛い過ぎるーーー」「待ってました！」「一番見たかった〜」「ご本家だ」と、絶賛の声が集まりました。
【動画】ミニモちゃん＆辻希美の“ミニモニ。”ダンス
「当時と同じく踊れるのすごいなぁ」同アカウントは「#辻希美 ちゃん×ミニモちゃんで ミニモニ。テレフォン！リンリンリン」とつづり、1本の動画を投稿。辻さんと同グループの楽曲『ミニモニ。テレフォン！リンリンリン』のダンスを楽しそうに踊る内容です。辻さんは当時と変わらぬキレキレのダンスを披露しています。
ファンからは、「ご本人！！嬉しい！！誕生日おめでとう！！」「辻ちゃん当時と同じく踊れるのすごいなぁ」「すっげー、ホンモノのミニモニだあー」「好きになったあの頃のまま可愛い」「あの頃を思い出します」「可愛い過ぎるーーー」「待ってました！」「一番見たかった〜」「ご本家だ」と、絶賛の声が集まりました。