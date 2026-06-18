視聴者感心のホットワードは「侮辱」 日本を沸かせた本田圭佑の解説に蘭メディアが猛反発「公平性を完全に失っていた」【W杯】
オランダ戦の“トピック”ともなった本田解説は世界でも話題となった(C)Getty Images
本田圭佑の歯に衣着せぬ解説は世界で話題を生んでいる。
ホットワードが早朝の列島を熱くさせた。日本代表がオランダ代表と2-2と引き分けた去る6月14日（現地時間）の北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦で、『NHK』に解説として出演した本田氏は“名言”を連発。
【動画】中村敬斗の右足！ 小川航基のヘディング！！ オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見る
オランダの右サイドとして存在感を発揮したオランダのコディ・ガクポに対し「11番がめっちゃうざい」「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「と表現すれば、自身がオランダのエールディビジでプレーした経験から「オランダはとにかくデカい。トイレでも便器が高い」とも発言。ユニークかつ熱のこもった言葉の数々は視聴者を惹きつけた。
ネット上で「親近感がある」と評され、国内においておおむね好評な“本田節”。だが、国外では小さくない反発も生んだ。とりわけ疑問視しているのは、対峙したオランダ国内のメディアだ。日本での盛り上がりを知った『Sportnieuws.nl』は「ケイスケ・ホンダは、日本の放送にゲスト解説者として出演し、歴史に残る“コメディ”を披露した」と皮肉を交え、日本のレジェンドに対する不快感を伝えている。
「かつてエールディビジでもプレーしたホンダはオランダを公然と批判し、侮辱もした。本来な解説者としてプロフェッショナルに振る舞うべきだったが、完全なるサーカスと化してしまった。彼は現代サッカーについて全く分かっていなかった。とはいえ、彼は間違いなく今年一番のエンターテインメントを提供したと言えよう」
さらに同メディアは、本田の解説に「公平性を完全に失っていた」とも指摘。解説に偏りが出るのは、母国メディアゆえだと想像できるが、どうやら我慢がならなかったようである。
何はともあれ、話題を生んだ本田解説。日本を沸かせ、オランダを怒らせもしたレジェンドは、現地時間6月21日に行われるチュニジア戦でも「NHK」でゲストコメンタリーを務める予定となっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]