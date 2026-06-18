視聴者感心のホットワードは「侮辱」　日本を沸かせた本田圭佑の解説に蘭メディアが猛反発「公平性を完全に失っていた」【W杯】

オランダ戦の“トピック”ともなった本田解説は世界でも話題となった(C)Getty Images

本田圭佑の歯に衣着せぬ解説は世界で話題を生んでいる。

ホットワードが早朝の列島を熱くさせた。日本代表がオランダ代表と2-2と引き分けた去る6月14日（現地時間）の北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦で、『NHK』に解説として出演した本田氏は“名言”を連発。

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オランダの右サイドとして存在感を発揮したオランダのコディ・ガクポに対し「11番がめっちゃうざい」「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ」「と表現すれば、自身がオランダのエールディビジでプレーした経験から「オランダはとにかくデカい。トイレでも便器が高い」とも発言。ユニークかつ熱のこもった言葉の数々は視聴者を惹きつけた。

ネット上で「親近感がある」と評され、国内においておおむね好評な“本田節”。だが、国外では小さくない反発も生んだ。とりわけ疑問視しているのは、対峙したオランダ国内のメディアだ。日本での盛り上がりを知った『Sportnieuws.nl』は「ケイスケ・ホンダは、日本の放送にゲスト解説者として出演し、歴史に残る“コメディ”を披露した」と皮肉を交え、日本のレジェンドに対する不快感を伝えている。

「かつてエールディビジでもプレーしたホンダはオランダを公然と批判し、侮辱もした。本来な解説者としてプロフェッショナルに振る舞うべきだったが、完全なるサーカスと化してしまった。彼は現代サッカーについて全く分かっていなかった。とはいえ、彼は間違いなく今年一番のエンターテインメントを提供したと言えよう」