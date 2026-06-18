「こんなの許されていいはずがない」DAZN Soccer、新規受付停止を発表も不満の声やまず「地獄の様相」
スポーツチャンネル「DAZN （ダゾーン）」ヘルプ公式Xアカウントは、6月18日に投稿を更新。「DAZN Soccer」の新規受付の停止を報告しました。
【投稿】「DAZN Soccer」の新規受付停止を発表
DAZN SoccerではFIFAワールドカップ2026を配信しています。一部のユーザーから、期間限定の安価なプランで契約したつもりが実際には年間契約で途中解約ができなかったとして、表示の仕方に問題があったのではないかとの不満の声が上がっていました。
コメント欄では、「二度と契約しない」「キタ！感謝」「ただプラン変更ができたらいいだけだし、断固拒否する意味もわからん」「今の時代に何も調べずに契約する方がアホとしか…」「勝手に解約されて返金もなしですかこんなの許されていいはずがない」「リプライも引用も地獄の様相を呈しているようで・・・」など、さまざまな声が上がりました。
【投稿】「DAZN Soccer」の新規受付停止を発表
「キタ！感謝」同アカウントは、「DAZN Soccerの契約過程の一部で、お客様の誤解を招く可能性があったことを確認しました」と報告。さらに「お客様への対応最優先のため、本日をもってDAZN Soccerの新規受付を停止します」と発表し、「今後の対応は本日中に公表し、影響を受けたお客様には順次メールでご連絡いたします」とのことです。
コメント欄では、「二度と契約しない」「キタ！感謝」「ただプラン変更ができたらいいだけだし、断固拒否する意味もわからん」「今の時代に何も調べずに契約する方がアホとしか…」「勝手に解約されて返金もなしですかこんなの許されていいはずがない」「リプライも引用も地獄の様相を呈しているようで・・・」など、さまざまな声が上がりました。