敷島製パン（Pasco）は、社員のアイデアを事業化する試みの第一弾として、ベビーフードブランド「にぎぱくフレンズ」を始動し、応援購入サービス「Makuake」において6月30日から「にぎぱくフレンズ さんまのハンバーグ」のテスト販売を開始する。



「にぎぱくフレンズ さんまのハンバーグ」

「にぎぱくフレンズ」は、離乳食期に摂食機能の発達の上で重要な役割を担う“手づかみ食べ”に着目し、子どもの「自分で食べたい」という気持ちと、保護者の「できるだけ負担を減らしたい」という想いの両方に寄り添うベビーフードブランドとなっている。ブランド商品として、6月30日から、さんまを主な原材料に使用した「にぎぱくフレンズ さんまのハンバーグ」を展開。調理不要・常温保存可能・持ちやすい形状設計によって、忙しい日々の中でも“自分で食べる力”をやさしく育む。





開発のきっかけとなったのは、起案者であり二児の母でもある社員・林氏自身の育児経験だったという。「ちゃんと食べさせなきゃ」「せっかく作ったのに食べてくれない」−−子どもを想う気持ちが強いからこそ、食事の時間そのものが負担になっていく。





そんな離乳食期の葛藤と向き合う中で、「もっと商品やサービスに頼っていい」「子育てをひとりで抱え込まなくていい」という想いが芽生えたのだとか。その想いを具現化すべく、社員のアイデアを事業化する社内コンテストに応募。チャンスを掴み取り、Pascoとしては初となる“手づかみ食べ”に着目したベビーフード開発プロジェクトが立ち上がった。

近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの変化により、離乳食・幼児食における“時短”や“負担軽減”ニーズが高まっている。一方で、「手づかみ食べ」は子どもの“自分で食べる力”や主体性を育む大切な食事スタイルとして注目されているものの、「準備や片付けが大変」「手づかみ食べができる市販のベビーフードがあまりなく手作りをするしかない」といった理由から、日常的に取り入れるハードルの高さも課題となっている。また、商品開発に際してヒアリングを重ねる中で「魚を食べさせたいが調理に手間がかかる」といった悩みも多くの人から寄せられた。「にぎぱくフレンズ」は、そうした育児のリアルな悩みに寄り添いながら、“手づかみ食べ”をもっと気軽に楽しめる新しいベビーフードとして開発した。子どもの「自分でできた」という成長を育みながら、忙しい毎日の中でも親子が笑顔で食卓を囲める時間を提案する。





商品特徴は、1歳頃の小さな手でも握りやすいサイズ感と、歯ぐきでつぶせる固さを両立した。“自分で食べたい”という子どもの意欲を引き出し、「自分でできた」という成功体験につなげる。DHA・EPA・カルシウム・ビタミンDなどを含むさんまを配合。魚調理の負担を減らしながら、毎日の食卓に取り入れやすい、やさしい味わいのベビーフードになっている。開封後そのまま食べられ、常温保存にも対応。忙しい日の時短ごはんや外出時、ストック食や災害備蓄など幅広いシーンで活用できる。

［発売日］6月30日（火）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp