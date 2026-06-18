やまやコミュニケーションズのグループ企業であるやまや蒸留所は、本格麦焼酎「宮崎県西都出身 麦崎麦子」を発売した。同商品は、これまで販売してきた本格麦焼酎「逢初 麦」の中身はそのままに、より多くの消費者に手に取ってもらえるようパッケージデザインを刷新した商品となる。

焼酎市場では、若年層や焼酎初心者へのアプローチが重要なテーマとなっている一方で、本格焼酎は「難しそう」「選び方がわからない」といったイメージから、初めて手に取るハードルが高いと感じる人も少なくない。そこでやまや蒸留所では、長年親しまれてきた本格麦焼酎「逢初 麦」を、これまで焼酎に馴染みのなかった人々にも届けるため、新たなアプローチに挑戦した。





アプローチにあたり、改めて原酒の魅力である「麦特有の香ばしさ」と「やさしく広がる甘み」に着目した。この「逢初 麦」の原酒が持つ、「麦の香りって、こんなに心地いいんだ。」という感動こそが、この商品の原点だという。その魅力をより直感的に伝えるため、親しみやすいキャラクター「麦崎麦子（むぎさき むぎこ）」をパッケージに採用した。「麦崎麦子」は、同商品の持つやさしい香りや丸みのある味わいをイメージしたキャラクターになっている。焼酎を飲み慣れた人はもちろん、これから麦焼酎に挑戦してみたい人にも手に取ってもらいやすい商品として、新たに展開する。



「宮崎県西都出身 麦崎麦子」

昨年に発売した「芋くさくて、わるいですか」に続くシリーズ第二弾として、今回は“麦焼酎らしさ”をより親しみやすい形で届けることに挑戦した。その想いから生まれたのが、「麦崎麦子」という名前。どこか親しみやすく、思わず誰かに話したくなるような響きにすることで、焼酎を飲み慣れた人はもちろん、これまであまり馴染みのなかった人にも気軽に手に取ってもらえる存在でありたいという願いを込めた。少しレトロで、でも新しい。宮崎の風土で育まれた麦焼酎の魅力を、自分たちらしい感性で表現した一本になっている。

同商品は、麦と米麹を使用して仕込んだ本格麦焼酎。添え麹として黄麹を使用し、軽い口当たりと綺麗な香り、丸みのある味わいに仕上げた。調和のとれた香りと爽やかな飲み口を楽しめる。おすすめの飲み方はロックや水割り、ソーダ割り。食事と合わせやすく、さまざまなシーンで気軽に楽しめる。

［小売価格］1980円（税込）

やまや蒸留所＝https://yamayadistillery.com