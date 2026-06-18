吉野家は、6月18日11時から、全国の吉野家店舗において、期間限定商品「牛たん・牛皿御膳」を販売する。「牛たん・牛皿御膳」は、昨年も多くの消費者に好評を得た、夏の人気商品となっている。今年も期間限定・数量限定で販売する。

なお、一部店舗では販売価格が異なる。また、一部店舗では販売していない。テイクアウトにはみそ汁は付かない。

食べ応えのある厚切り牛たんを、一枚一枚香ばしく焼き上げた。外は香ばしく、中はジューシーに仕上げており、噛むほどに牛たんのうまみが広がる。厚切りならではの弾力ある食感も楽しめる。

さらに、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を合わせることで、牛たんの美味しさを引き立てる御膳に仕上げた。別添のねぎ塩たれは、牛たんと相性の良いさっぱりとした味わいで、ご飯がすすむ。また、単品の「とろろ」を追加し、牛たんと一緒に食べるのもおすすめだとか。ねばりのあるとろろが牛たんのうまみを引き立て、暑い季節でもさっぱりと食べられる。

牛たん4切を盛り付けた「牛たん・牛皿御膳（4切）」と、牛たんをたっぷり楽しめる「牛たん・牛皿御膳（8切）」の2種類を用意した。厚切り牛たんの満足感と、吉野家自慢の牛皿を一度に楽しめる、この夏限定の商品となっている。毎年楽しみにしている消費者はもちろん、初めての消費者にもぜひ食べてもらいたい御膳になっている。店内飲食に加え、テイクアウトでも利用できる。



「牛たん・牛皿御膳（4切）

「牛たん・牛皿御膳（4切）」は、食べ応えのある厚切り牛たんを4切盛り付けた、牛たんを気軽に楽しめる御膳。香ばしく焼き上げた牛たんは、外は香ばしく中はジューシー。噛むほどに牛たんのうまみが広がる。さらに、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を合わせ、一度に二つの美味しさを楽しめる。別添のねぎ塩だれでさっぱりとした味わいの変化も堪能してほしい考え。



「牛たん・牛皿御膳（8切）」

「牛たん・牛皿御膳（8切）」は、厚切り牛たんをたっぷり8切盛り付けた、牛たんを存分に楽しめる贅沢な御膳。一枚一枚香ばしく焼き上げた牛たんは、弾力のある食感とジューシーなうまみが特長となっている。吉野家自慢の牛皿とともに食べることで、満足感のある一品に仕上げた。別添のねぎ塩だれや、とろろを追加して味わいの変化を楽しむのもおすすめだという。

［小売価格］

牛たん・牛皿御膳（4切）

店内：1207円

テイクアウト：1185円

牛たん・牛皿御膳（8切）

店内：1757円

テイクアウト：1725円

（すべて税込）

［発売日］6月18日（木）

吉野家＝https://www.yoshinoya.com