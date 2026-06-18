KOKUBO（小久保工業所）は、おうちで手軽にモンテッソーリ教育に取り組める子ども用の知育「おうちモンテ」シリーズから、日常生活を練習するグッズ12種類を6月20日に発売する。

モンテッソーリ教育とは、イタリアの医師・教育家であるマリア・モンテッソーリ（1870〜1952）が考案した、「子どもが自ら学ぶ力を大切にする」教育法。子どもの自発的な学びを尊重しながら、自立心、集中力、社会性を育む。

「おうちモンテ」シリーズは、モンテッソーリ教師・伊藤あづさ氏とKOKUBOが、モンテッソーリ教育を日常生活で手軽にとり入れられるように共同開発したシリーズ。現在シールブック、すなもじプレートを発売中。品質が良さを保ちつつ子育て中の生活者が身近な店で購入しやすい価格帯になっている。





新商品は、日常生活の練習ができるグッズ12種類。「拭く・あけうつし・食事」という3つのテーマで、教材を揃えた。

「拭く」は、床や台を拭くミニサイズのぞうきん、だいふきん。子どもの手にちょうどよい小ささで、洗ってしぼったり、拭いたりできる。掃除や、食卓をきれいにする練習になる。

「あけうつし（空け移し）」は、容器などに入っている中身を、別の容器へ移す作業。トング、スプーン、はしを使って、仕切りトレーに小さなポンポンなどを移していく。「あけうつし」を繰り返すことで、指先や手首の動き、つまむ力をコントロールできるようになる。集中力が養われ、達成感を得ることで自立心が育つ。

「食事」は、バナナなどのやわらかいものを切れる樹脂製ナイフ、ごはんをよそえる“ちいさいたつしゃもじ”、おにぎりやのりまきを作れる型を用意した。道具を使って親子で食事の準備を楽しむ。食事への関心が増し、食育になる。子どもに適したグッズで練習すると、日常生活をスムーズにできるようになり、自発的に活動できるようになる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月20日（土）

小久保工業所＝https://kokubo.co.jp