

「30g 超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味」

亀田製菓は、「30g 超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味」（以下、「超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味」）を、6月22日から全国のコンビニエンスストアで発売する。

「超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味」は、噛むたびに心地良い超カリカリ食感に特化したスナック感覚のうす焼となっている。うす焼は、スナックのように気軽に楽しめるお菓子として広がりを見せている。そこで、よりスナックらしい一度食べたらやめられない食感を目指し、米菓ならではのうす焼製法に新食感技術を掛け合わせたことによって、うす焼ならではの食べやすさと圧倒的なカリカリ食感を実現した。また、薄くて小さなひと口サイズにすることで、スナックのように何枚でも食べやすく設計した。

「超カリカリすぎるうす焼 Wチーズ＆ペッパー味」には、あえてカマンベールチーズとブルーチーズの2種類を使用している。くせがなく食べやすいカマンベールチーズの味わいをベースに、アクセントとして独特のコクと風味を持つブルーチーズを加えることで、チーズのおいしさがより感じられる。また、ブラックペッパーが合わさることでピリ辛さがやみつきになる味わいに仕上げた。仕事終わりや夜のくつろぎ時間のお供に、ぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］138円前後（税込）

［発売日］6月22日（月）

亀田製菓＝https://www.kamedaseika.co.jp