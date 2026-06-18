ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、6月20日から、「アイポロ 超軽量シリーズ」をはるやま全店舗で発売する。

厳しい猛暑が続く近年の日本においてビジネスの場での快適な着用感はもはや必須の要素となっている。同商品は製品重量99g以下（Lサイズ）（Lサイズの場合、同社調べ）の最軽量クラスを実現しながら、一般的な同カテゴリ商品と比べて約1.7倍（一般財団法人メンケン品質検査協会 東京試験センター No.TO−2603500生地品質検査報告書から確認）の通気量を誇る高通気素材（一般財団法人メンケン品質検査協会 東京試験センター No.TO−2603201生地品質検査報告書から確認）を採用。さらに累計1100万枚を突破（販売期間2009年4月1日〜2026年2月14日の期間における同社「アイシャツ」シリーズの累計販売枚数実績。同社調べ）したiShirts（アイシャツ）シリーズと同等のWW（ウォッシュ＆ウェア）性能5級（一般財団法人メンケン品質検査協会 東京試験センター No.TO−2603748生地品質検査報告書から確認）を備え、夜に洗濯をしても翌朝にはすぐ着用できる、忙しいビジネスパーソンの毎日を強力にサポートする一着となる。

同商品がほかのポロシャツと一線を画すのは、軽さや通気性だけではない。日本人は肩が内向きに傾きやすい傾向にあるという。そのような日本人の肩甲骨の形に合わせた前方縫製の3Dパターンを採用することで、着用時に起こりがちな首周りの後ろへのズレ（後逃げ）を軽減。前振りの袖付け設計によって、腕を動かしたときの袖のツッパリ感を抑え、デスクワークから外回りまでストレスなく動ける着心地を実現した。

また、台衿のパターンを工夫することで首周りにしっかりフィットし、衿元が美しく立つ清潔感のあるシエットをキープ。46ゲージという非常に網目が細かいハイゲージ素材ならではのさらりと滑らかな肌触りとあわせて、酷暑の屋外でも、冷房の効いたオフィスでも、一日中快適に過ごせるビジネスポロシャツになっている。

発売日の翌日は父の日とも重なることから、毎日仕事に励むお父さんへの贈り物としても最適だとか。「軽くて涼しくて動きやすい」という実感を、大切な人へのプレゼントに添えてみては。

［小売価格］5690円（税別）

［発売日］6月20日（土）

はるやま商事＝http://haruyama.jp