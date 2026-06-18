上白石萌音の新アルバム『bouquet』、ミセス大森元貴が楽曲「メタセコイア」提供へ 9・9発売
俳優で歌手の上白石萌音が9月9日、オリジナルアルバム『bouquet』をリリースする。同作に、大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）が提供した楽曲「メタセコイア」が収録されることが明らかとなった。
【写真】Mrs. GREEN APPLE『CEREMONY』ドレス姿の上白石萌音
2人は、音楽特番での共演以来リスペクトとともに交友を深めてきた。先週開催されたMrs. GREEN APPLEが新しいエンタテインメントメディアとして立ち上げた「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」にも上白石は出演。大森著作の絵本『メメント・モリ』の朗読劇にも出演し、『CEREMONY』でも大森のソロ楽曲である「メメント・モリ」をカバーし話題となっていた。
メタセコイアは紅葉が美しい、世界各地の公園や並木に植えられている落葉針葉樹を指す。花言葉に“平和”という意味を持つこの木のように、穏やかで、凛とした切なさを持ち合わせた楽曲となっている。
オリジナルアルバム『bouquet』は、2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石の節目となる作品。上白石はこれまで、様々なアーティストと出会い、楽曲提供を受けてきた。「楽曲を提供いただくということは、命を一輪ずつ託していただいているように感じている」と語り、託してくれたアーティストや支えてくれたファンへ、楽曲一輪一輪と丁寧に向き合い、それらを束ねて感謝を戻したいという想いからbouquet＝花束と名付けた。
このほか、すでに発表されていたGLIM SPANKYと藤原さくらの提供曲を含む全10曲が収録される。
【写真】Mrs. GREEN APPLE『CEREMONY』ドレス姿の上白石萌音
2人は、音楽特番での共演以来リスペクトとともに交友を深めてきた。先週開催されたMrs. GREEN APPLEが新しいエンタテインメントメディアとして立ち上げた「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」にも上白石は出演。大森著作の絵本『メメント・モリ』の朗読劇にも出演し、『CEREMONY』でも大森のソロ楽曲である「メメント・モリ」をカバーし話題となっていた。
オリジナルアルバム『bouquet』は、2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石の節目となる作品。上白石はこれまで、様々なアーティストと出会い、楽曲提供を受けてきた。「楽曲を提供いただくということは、命を一輪ずつ託していただいているように感じている」と語り、託してくれたアーティストや支えてくれたファンへ、楽曲一輪一輪と丁寧に向き合い、それらを束ねて感謝を戻したいという想いからbouquet＝花束と名付けた。
このほか、すでに発表されていたGLIM SPANKYと藤原さくらの提供曲を含む全10曲が収録される。