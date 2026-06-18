天才作家の「無傷ではいられない物語」を映像で受け継ぐ、 映画監督・草野翔吾の表現と覚悟 話題のドラマ「100 日後に別れる僕と彼」監督・草野翔吾インタビュー

天才作家の「無傷ではいられない物語」を映像で受け継ぐ、 映画監督・草野翔吾の表現と覚悟 話題のドラマ「100 日後に別れる僕と彼」監督・草野翔吾インタビュー