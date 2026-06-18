仕事で成果を出すには、何を学びどう動けばいいのか。ニトリHD代表取締役会長の似鳥昭雄さんは「かつてニトリは長時間労働を良しとする『がんばれ主義』で、行き当たりばったりの人海戦術をとっていた。しかし、一冊の本との出会いから、その著者である渥美俊一先生に教えを請い『30年計画』を立てると、2003年に『100店舗、1000億円』の目標を実現することができた」という――。

※本稿は、似鳥昭雄『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）の一部を再編集したものです。

写真＝Wikimedia Commons ニトリ（写真＝Mr.ちゅらさん／CC BY-SA 4.0／Wikimedia Commons） - 写真＝Wikimedia Commons

■最低11店舗なければチェーンストアじゃない

ロマンに向かって粘り強く、こだわりを持って事業を広げていた当時、札幌市内にあった3つの店はそれなりに軌道に乗りつつありました。とはいえ、経営は相変わらず、まったくの自己流です。

店数を増やすといっても具体的な戦略があったわけではなく、成功している企業を分析するようなこともせず、ヒト、モノ、カネのすべてにおいて場当たり的な判断の連続でした。

そんなある日、旭川のメーカーへ仕入れ交渉に出かけた私は、応接室でたまたま手に取った1冊の本に釘付けになります。流し読みのつもりが、すっかり目が離せなくなりました。そこには、私が日頃から悩んでいた経営の難題をどう乗り越えるか、科学的かつ論理的に解き明かす内容が書かれていました。

特に衝撃を受けたのは、チェーンストアの店舗数についての考え方です。当時北海道の小売業界では、「店数が5店舗以上になると、社長の目が届かなくなって倒産する」と語られていました。

そういうものかと思いつつも私は、アメリカ視察で見た100店舗以上ある大規模チェーンの存在が心に引っかかっていたのです。

その本には、こう書かれていました。

「最低11店舗なければチェーンストアじゃない」

「100、200、1000店という数を建てなければ、お客様が本当に求めている品質や機能、ましてや安さは実現できない」

「アメリカの豊かな暮らしの鍵はチェーンストアにある。チェーンストアこそ国民の生活を守る基幹産業である」

私は思わず心の中で叫びました。「やっぱりそうだったんだ！」。まるで、自分に強力な応援団が現れたような気持ちになりました。

本の著者は渥美俊一先生です。東京大学法学部を卒業した後、読売新聞記者を経て経営コンサルタントとなり、チェーンストア研究団体の「ペガサスクラブ」を設立。ダイエーやイトーヨーカ堂、イオンなど多くの創業者に大きな影響を与えた人物です。

「流通革命を起こし、日本に経済民主主義を植え付ける」、それが渥美先生の夢だと書いてありました。私は心打たれました。

■「うさぎより亀が勝つ」との出会い

読めば読むほど、もっと知りたいことが出てきます。どうにかしてこの人から直接教えを請いたい。その思いが高まり、1978年、私は正式にペガサスクラブに加盟したのでした。

毎月東京で先生のセミナーを受け、札幌に戻ると社員にも先生の本を読ませて、私が講師となって勉強会を開きました。終了後には居酒屋に移動して、社員と一緒にこれからのニトリについて議論を重ねたりもしました。とにかく全力で勉強しましたし、充実していました。

しかし、理論と現実はなかなか合致しません。

渥美先生のチェーンストア理論は、きっちりした作業計画に従ってローコストで店舗を運営していく方法。一方で、当時のニトリは長時間労働を良しとする「がんばれ主義」で、行き当たりばったりの人海戦術。先生が説く理論とは真逆の経営でした。

理論を知っているのにうまく実行できない。そんなもどかしさを抱えながらも、私は諦めませんでした。「人よりのろまで頭が悪い」と言われて育った私は、渥美先生の言葉に救われていたからです。

「うさぎより亀が勝つ」

「賢いやつは慢心するし、できると怠けたりする。遅くてもいいから、素直に柔軟にこつこつとやるのが大事だ。鈍重たれ」

その言葉は励みとなり、勇気をくれていました。のろまなのも、頭が悪いのも、私にとっては努力を続ける理由となったのです。

写真＝iStock.com／Pressmaster ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pressmaster

■ロマンの実現に必要なビジョンという地図

もっとも、そんな励ましの言葉があっても、渥美先生の厳しさは本物でした。たとえ北海道からの参加であろうと遅刻したら教室には入れず、話に聞き入って手を止めていると「聞くだけだと忘れるだろう！ メモを取れ！」と叱られます。

必死にペンを走らせるわけですが、忘れっぽいのが私です。聞いても覚えられないし、書いても読み直さないので頭に入りません。セミナーの最後に受ける確認テストの成績はいつも悪く、学生時代と変わらぬ劣等生でした。

それでもなんとか先生の理論をモノにしたい。そこで私が編み出した工夫が、「同じセミナーに何度も参加する」こと。一度で覚えられないなら、二度三度と繰り返せば、さすがに記憶に残ります。

その上で、学んだ内容や取り組まなければいけない課題について、意識して人に話すようにしていました。言えば実行せざるを得なくなるからです。繰り返しとアウトプットの工夫は、のろまで頭が悪い私にとって必要な学びの工夫でした。

渥美先生から学んだ多くの言葉は今も私の心に深く刻まれています。先生によれば「人のため、世のために行動するという志を持った人」がロマンチスト。会社にはロマンが必要であり、社長以下、社員はロマンチストでなければならない。

そして、ロマンと並んで大事なのがビジョン。「ビジョンとは20年以上先に達成すべき、長期の目標」「ビジョンには目標とする数字と、それを達成するまでの期限を入れた具体的な数値目標がなければならない」

私は、この「ロマンとビジョン」をセットにした考え方をずっと大事にしています。私なりに解釈すれば、ロマンとは、自分の人生と事業を通じて実現したい夢。ビジョンとは、具体的な数字を盛り込んだ長期目標、夢に向かう取り組みを明確に記した地図のようなもの。

理論を知るだけでなく、自分の中で解釈し、使える形にすることで、ニトリの中に渥美理論が根を下ろしていきました。

■思いばかりが空回り、やっと掲げた30年計画

ロマンに対する熱い思いは膨れ上がる一方、それを達成するためのやり方がわからず、うまくいかないもどかしさを抱えていた頃のことです。転機になったのは、渥美先生の「長期計画セミナー」でした。

似鳥昭雄『発達障害の私だからこそ、成功できた』（祥伝社）

出店計画や資金繰り、仕入れの方法などを学んだ後に先生から出された課題が、「長期計画のビジョンを出しなさい」でした。

私は自分の頭の中にあったプランを書き出し、そのまま提出。現状7店舗で売上が15億円、これを30年後には4倍の店舗数、7倍の売上にするというものです。

これで十分だろうと思っていました。ところが、先生の反応は「目標が低すぎる」。目標の店舗数を50にして再提出しても、「もっと大きな計画にしろ」と突き返されたのです。

あ然としていた私に、先生は「ペガサスクラブは、基本100倍発想だ」と教えてくれました。現状の2、3倍のレベルなら、それまでのやり方の継続で目標を達成できる。しかし100倍となると、過去と同じことをしていては決して達成できない。

それまで足で歩いていた人が走り出し、自転車に乗り換え、自動車、飛行機、ロケットと移動手段を変えていくような発想の転換が必要になる。自動車に乗ろうと思ったら免許を取らなくてはならないように、経営者自身の成長も求められる。

同じことをやっていたら先行者には勝てない。高い目標を掲げて、ロマンの実現に向かって突き進んでいく。それがビジョンというものだ、と。

■毎日のように目標を話すと「本気」になる

焦る私の周りで、同じセミナーに出ていたメンバーは壮大な計画を提出し、1人また1人と帰っていきます。だったら……と苦しまぎれに提出したのは、「100店舗、1000億円。これを、2002年に実現する」。

正直なところ、半信半疑でした。それでも先生からはOKが出て、「目標は額に入れて、社内の誰もが見られる場所に掲げておけ」と教えてくれたのでした。

その後、私たちニトリは30年計画から1年遅れて2003年に「100店舗、1000億円」を達成します。そして、そこで満足することなく、私は次の30年に向けた第2期の長期計画を掲げました。

自分でも不思議なものですが、毎日のように「目指すは100店舗、1000億円だ」と話していたら、その目標を本気で信じるようになっていました。

やがて社員にも「本気」が伝わっていったように思います。多くの社員が「意欲、執念、好奇心」を大事にして仕事に臨む、ニトリらしさが育ち始めたのを感じました。

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似鳥 昭雄（にとり・あきお）

ニトリHD 代表取締役会長兼CEO

1944年、樺太生まれ。66年北海学園大学経済学部卒業。67年似鳥家具店を創業、72年似鳥家具卸センターを設立。社名を78年ニトリ家具、86年ニトリに変更を経て、2010年ニトリホールディングスに移行。16年から現職。

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（ニトリHD 代表取締役会長兼CEO 似鳥 昭雄）