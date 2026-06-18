Juice=Juice江端妃咲、ツアーで号泣した“失敗”告白 メンバーは「泣くほどのことじゃないよって」
【モデルプレス＝2026/06/18】Juice=Juiceの江端妃咲が18日、TBS系『よるのブランチ』（毎週水曜深夜23時56分〜）に出演。ライブでの“失敗”について語った。
【写真】江端妃咲が振り返った2024年春ツアー 貴重オフショット
今回の放送では、出演者らが2027年に30周年を迎えるハロプロにちなんだ「ハロプロ名場面クイズ」に挑戦。VTRで江端が涙を流しながら「本当にすみませんでした」と頭を下げて謝る映像が流れ、その理由についてクイズが出題された。
その“失敗”が起こったのは、2024年の春ツアー。音楽に乗ってメンバーが自己紹介をする楽曲「GIRLS BE AMBITIOUS！」の歌唱中、本来であれば江端の自己紹介パートの後にサビが続くが、江端は自分のパートを飛ばし1人だけサビを歌ってしまったのだった。
ミスに気づいた江端は口を大きく開け驚きをあらわにし、パフォーマンス後のMCでミスについて謝罪。「『叶えようよ！（サビ）』のところは皆さんの歌声を聞くのが好きだから、（私も）歌おうと思ったら、音がなくて…」「サプライズかと思って…」と涙ながらに語り、メンバーらに笑いながら励まされる様子が放送された。これを受けて、メンバーの段原瑠々は「泣くほどのことじゃないよって感じだったけど本人だけ気にしてて」とコメント。「みんなは笑ってました」と江端をフォローした。
江端は当時について「頭が真っ白になりました」と回顧。同楽曲は「めっちゃ楽しみたい曲」であるとした一方で、このミス以降「もう真剣にしか歌えなくなっちゃって…」と語り、スタジオを笑わせつつもミスを反省している様子をうかがわせた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】江端妃咲が振り返った2024年春ツアー 貴重オフショット
◆Juice=Juice、30周年を控えるハロプロの「名場面クイズ」に登場
今回の放送では、出演者らが2027年に30周年を迎えるハロプロにちなんだ「ハロプロ名場面クイズ」に挑戦。VTRで江端が涙を流しながら「本当にすみませんでした」と頭を下げて謝る映像が流れ、その理由についてクイズが出題された。
◆江端妃咲、ツアーでの“失敗”を告白
その“失敗”が起こったのは、2024年の春ツアー。音楽に乗ってメンバーが自己紹介をする楽曲「GIRLS BE AMBITIOUS！」の歌唱中、本来であれば江端の自己紹介パートの後にサビが続くが、江端は自分のパートを飛ばし1人だけサビを歌ってしまったのだった。
ミスに気づいた江端は口を大きく開け驚きをあらわにし、パフォーマンス後のMCでミスについて謝罪。「『叶えようよ！（サビ）』のところは皆さんの歌声を聞くのが好きだから、（私も）歌おうと思ったら、音がなくて…」「サプライズかと思って…」と涙ながらに語り、メンバーらに笑いながら励まされる様子が放送された。これを受けて、メンバーの段原瑠々は「泣くほどのことじゃないよって感じだったけど本人だけ気にしてて」とコメント。「みんなは笑ってました」と江端をフォローした。
◆江端妃咲、ミスがきっかけで「もう真剣にしか歌えなくなっちゃって…」
江端は当時について「頭が真っ白になりました」と回顧。同楽曲は「めっちゃ楽しみたい曲」であるとした一方で、このミス以降「もう真剣にしか歌えなくなっちゃって…」と語り、スタジオを笑わせつつもミスを反省している様子をうかがわせた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】