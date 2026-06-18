

値下げされたコメ グランドマート(岡山･北区津高)16日

コメの価格は3週連続で下がっています。早いところでは7月ごろから店頭に新米が並び始めますが、新米も含めてコメの価格はどうなりそうなのでしょうか。

（松木梨菜リポート）

「全体的に下がっているおコメの価格。こちらに2025年10月の販売価格があります。比べてみると1400円ほど下がっているのが分かります」

岡山市のスーパー、グランドマートでは16日、店頭の値札を張り替える作業を行っていました。最大400円値下げしました。

（グランドマート／岡本和恵 取締役）

「（Q.今年でみると値段は安い？）最安値になっていると思います。おコメ屋さんが言うのは、新米が出てくる前にさばきたい。去年高く農家さんから買ってしまっているので下げづらかったけど、赤字でも下げていかないといけないと聞きました」

農林水産省が発表した全国のスーパーでのコメの平均販売価格をみてみると、6月7日までの1週間の平均価格は5kgが3644円と3週連続で値下がり。2025年12月の最高値と比べると800円近く下がっています。

（買い物客）

「下がってる。農家さんと消費者と（需給の）バランスが取れてたらいいなと思います」

こちらのスーパーでは、新米は7月後半には店頭に出始める予定で、それに向けて2025年産の価格はさらに下がる見込みです。

では気になる新米の価格は？

（グランドマート／岡本和恵 取締役）

「予測的には農家さんからの買い付け金額が下がっているので、今と同じ価格帯かさらに下がるのではないかと言われています」

農林水産政策を研究しているニッセイ基礎研究所の小前田大介さんは新米の小売価格について、さらに値下がり圧力がかかるため、税込3000円前後になる可能性があると予測しています。