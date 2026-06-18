元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈がスタイリッシュなコーデ姿を公開した。

１８日までに自身のＳＮＳを更新した村重は、インスタグラムに「私が知ってる村重は２３歳なんですけど来月で２８歳みたいです！２５歳くらいからえ！そんな感じで結構大人なんだね！！（失礼）を気付いたら３年やって最近、年齢の話になるとごにょごにょ。健康的な事が好きです！やっとドバイチョコ餅を食べてやっとチャッピー！！と会話しました！」と書き始めると、頭にグレーのヘアバンドを付けメガネをかけ、黒のトップスにジャケットをはおり、デニムのハーフパンツを合わせたコーデを披露。

さらに「でも私が知ってる村重は２３歳です！だから私が世界一明るいアラサーです朝５時でもこんなおしゃれして出勤してるんだからキラキラで眩しいはず！！！！！」と続け、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「めっちゃ綺麗」「カッコよくてかわいい」「村重マインド好きぃ」「こっち系の方が好きかも！大人じゃん！」「２８歳の村重は余裕で２３歳に見えるよ！」などのコメントが寄せられている。