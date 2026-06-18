日本ハムの伊藤大海投手（２８）が１８日、打倒・ソフトバンクへ静かに闘志を燃やした。交流戦明け初戦となる１９日のソフトバンク戦（エスコン）に先発する右腕は、「気負っていった方がいいかなとは思います。そこはチームとしてみんなが思ってることだと思いますし、まず１勝しなきゃっていうところは、全員が気負っていっていいぐらいだと思います」と、力強く言葉に思いを込めた。

チームは球団ワーストを更新するソフトバンク相手に開幕から８連敗中。自身も２試合に先発し１敗、防御率８・７４と結果を残せていない。「変に多分こっちが意識しすぎたのはやっぱあったと思う。２年連続でやられてるっていうのもありますし、変に普段通りの自分たちの野球ができてないっていうか。いい展開でこっちが（試合を）進められていても、後半でひっくり返されたり、中盤で先発ピッチャーがやられたり、後ろがやられたりっていうのはあるんで。気持ちの整理さえしてれば何の問題もないと思う。でも明日はみんな気負っていきたいなと思います、逆に」。リーグトップタイの７勝と上り調子のエースが先陣を切る。

前回登板９日のＤｅＮＡ戦（エスコン）は９回５安打１失点で完投勝利。そこから中９日でのマウンドとなる。空いた期間ではリカバリーに重点を置きつつ、ソフトバンク打線の研究にも時間を割いた。中でも参考にしたのが同じ右腕のヤクルト・奥川。１４日のソフトバンク戦で完封勝利を挙げており、「この間の奥川くん、それを僕ができるかどうか別として、ヒントはありました」と、研究の成果を見せる。

「すごく大事な１試合になると思いますけど、他のチームも強いですし、ライオンズしかりオリックスしかり強いですけど、２年連続で僕らはホークスに負けてるっていうとこで、ホークスと節目節目のタイミングで巡り合うっていう、思うところもある。そこはしっかり勝ち切れるようなピッチングをしたい」。交流戦は１４勝４敗でフィニッシュ。リーグ優勝へ新庄ハムの絶対的エースが、絶対王者に意地を見せる。