

タモリ、佐藤茉那アナ

「ブラタモリ」６月20日（NHK 夜７時３０分〜）放送回は「京都・平安神宮」。タモリが人力車で町巡り、京都の近代化を支えた電車や文化施設をたどる。

【写真】「ブラタモリ」京都・平安神宮場面カット

町歩きの達人・タモリが“ブラブラ”歩きながら、知られざる町の歴史や人々の暮らしに迫る「ブラタモリ」。今回の舞台は平安神宮！なぜ明治に誕生したのか、そして京都に何をもたらしたのかに迫る。

平安京にあった建物を再現した社殿に琵琶湖疏水の水を活用した壮大な庭園――平安神宮は、衰退した京都を立て直すための壮大な計画の一環だった？タモリが人力車で町巡り。京都の近代化を支えた電車や文化施設をたどる。

京都三大祭の１つ”時代祭”が受け継いできた歴史と伝統の技、そして京都の人々の誇りとは？

【タモリ コメント】

平安神宮によって京都にもたらされたものは大きいですよね。

美しいものを作ろうよという熱意、それが人を動かしたんでしょうね。

京都はやっぱりすごいですよ。

■「ブラタモリ」放送予定

６月20日（土）「京都・平安神宮」 NHK-G 毎週土曜 夜７時３０分〜

出演：タモリ ／ 佐藤茉那アナウンサー

ナレーション：あいみょん

エンディングテーマ 山下達郎「人力飛行機」

インターネットサービス「NHK ONE」で同時配信／見逃し番組配信（放送後１週間）あり