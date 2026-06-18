ボディを後ろへ傾けシームレスに加速

最新デジタル技術を満載した、メルセデス・ベンツGLC 400 EQテクノロジー。車重は2535kgと軽くないが、490psあるから非常に速い。大きなSUVがボディを僅かに後ろへ傾け、シームレスに加速していく様には、不思議と惹かれるモノがある。

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リアモーターには2速ATが組まれ、速度上昇とともに変速。意識していればパワーの寸断を感じるものの、ギアの切り替わりには気付きにくい。高速域まで、気分が悪くなるほどの勢いは続く。とはいえ、パワートレインの特徴は薄味だ。



メルセデス・ベンツGLC 400 4マティック・ウィズEQテクノロジー（英国仕様）

スポーツ・モードを選べば、一層エネルギッシュに走らせることもできるが、少し過剰に思えた。航続距離が伸びる、コンフォート・モードが筆者の好み。アクセルペダルの重み付けは絶妙で、滑らかにパワーを引き出せ、快適なクルージングを堪能できる。

ステアリングホイール裏のパドルで、素早く回生ブレーキの効きを選べるのも好ましい。惰性走行できる弱さから、ワンペダルドライブまで、変化度も広い。

ボディの大きさと裏腹に驚くほど機敏

サスペンションは、ベースグレードではコイルスプリングに通常のダンパーというペア。だが、AMGライン以上で選べるリファインメント・パッケージを指定すれば、エアスプリングと、4.5度まで制御される後輪操舵システムが実装される。試乗車のように。

向きを変えるリアタイヤの効果で、ボディの大きさと裏腹に、身のこなしは驚くほど機敏。最新のBMW iX3ほどスポーティではないが、ヘアピンカーブも軽快に旋回してみせる。ボディロールは最小限に抑えつつ、乗り心地も犠牲になっていない。



メルセデス・ベンツGLC 400 4マティック・ウィズEQテクノロジー（英国仕様）

ステアリングの感触は希薄ながら、クイック過ぎないレシオと適度な重み付けで、扱いやすい。限界が迫れば2.5t超えの車重を実感するとはいえ、グリップ力や姿勢制御へ不満を感じることは殆どないだろう。

エアスプリングは、路面の凹凸を巧妙に吸収。乗り心地も素晴らしい。加えて、通常のコイルスプリングでも洗練度は高い。荒れた路面などでは細かな揺れを伝えるものの、全体的には上級SUVへ相応しい快適性を担保している。

充電量90％で走れた距離は約600km

今回の試乗で走れた距離は、バッテリーの充電量が90％の状態でスタートし、様々な条件を交えて約600kmとなった。iX3はフル充電で約700kmだから、現実的な持久力はスペック上の数字ほど大きく違わないかもしれない。

ホイールは大径で駆動用バッテリーは軽くないが、高速道路でも1充電で480km程は狙えるはず。優しい乗り心地と相まって、長距離移動との親和性も高い。高速域では、若干風切り音が目立つけれど。



メルセデス・ベンツGLC 400 4マティック・ウィズEQテクノロジー（英国仕様）

総じて、クルマの特長が最も発揮されるのは、コンフォート・モード。穏やかな操縦性で、GLCに相応しい快適性へ浸れる。自然と、気張らない運転スタイルも促される。

合理的にも感覚的にもバランスの良い電動SUV

最新のiX3やボルボEX60、アウディQ6 e-トロンなどとしのぎを削る、GLC EQテクノロジー。だが、そんな比較を抜きにして、合理的にも感覚的にも非常にバランスの取れた電動SUVであることは、間違いないだろう。

スペック的に際立つ部分はないかもしれないが、実際に運転してみれば、それを補うのに充分以上の強みへ気付けるはず。CLA EQテクノロジー級のゲームチェンジャーではなくても、喜ばしい選択肢が加わったといっていい。



メルセデス・ベンツGLC 400 4マティック・ウィズEQテクノロジー（英国仕様）

ブランドへ期待される心地良い走りに加えて、実用性や洗練性も明らかな強み。移動のストレスを減らし、毎日の暮らしの豊かさを高めてくれそうだ。iX3に航続距離や動的能力で多少劣ったとしても、訴求力あるオールラウンダーに仕上がっている。

◯：EVプラットフォームによる優れたパッケージングとパフォーマンス プレミアム感を際立たせる快適性重視の走り 印象的な車内のデジタル技術

△：タッチモニターは巨大すぎるかも 容姿や運転体験の訴求力ではライバルが上

メルセデス・ベンツGLC 400 4マティック・ウィズEQテクノロジー（英国仕様）のスペック

英国価格：6万350ポンド（約1267万円）

全長：4845mm

全幅：1913mm

全高：1650mm

最高速度：209km/h

0-100km/h加速：4.3秒

航続距離：653km

電費：6.9km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2535kg

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：94.0kWh

急速充電能力：330kW（DC）

最高出力：490ps

最大トルク：81.4kg-m

ギアボックス：1速リダクション（前）＋2速オートマティック（後）／四輪駆動



メルセデス・ベンツGLC 400 4マティック・ウィズEQテクノロジー（英国仕様）