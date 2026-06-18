サッカー元日本代表の城彰二氏（51）が18日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で優勝を狙うスペインについて語った。

4大会ぶりの王座奪還を狙うスペインは、1次リーグ初戦のカボベルデ戦で、0−0とまさかの引き分け。7本の枠内シュートを放ちながら、40歳のGKボジニャの再三にわたる好セーブに阻まれ、ゴールをこじ開けることはできなかった。

MC宮根誠司は、この結果に「優勝候補ですよ？スペイン。今大会1番と言ってもいい。カボベルデにO−0って…スペインは相当ショックでしょうね」と驚きを口にした。

城氏は「僕もスペインにいたので、スペインの記者に聞いたんですけど、ショックを受けていると」と返答。「シュートを打っても打っても入らないという状況は、かなり選手にストレスがかかるので、この引き分けはスペインは負けたという状況にとらえているみたいですね」と明かした。

城氏は現役時代の00年1月、スペインのバリャドリードへレンタル移籍。シーズン終了後に横浜へ復帰した。