【開催中】ローソン「超ハッピーすぎ！チャレンジ」3週目は、「高菜明太おにぎり」や「ふわ濃チーズケーキ」が51％増量
ローソンが展開する「超ハッピーすぎ！チャレンジ」の第3週商品が、16日から全国店舗で順次発売されている。第3週は「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」や「盛りすぎ！BLTEサンド」、「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」など人気商品が約51％増量で登場。さらに「合わせすぎ！カツ×フランクカレー（中辛）」など、ボリューム感あふれる商品もラインアップする。
【画像】チーズケーキに無印お買得袋も…3週目対象商品一覧
創業51周年を記念した同キャンペーンは、価格据え置きのまま重量や内容量を約51％増やした「盛りすぎチャレンジ」を中心に展開。物価高が続く中、“おトクさ”と“ワクワク感”を届ける企画として実施されている。
第3週では、「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」（税込203円）が総重量を約51％増量。高菜と明太子を組み合わせた、ごはんが進む味わいの商品だ。
サンドイッチでは、「盛りすぎ！BLTEサンド」（税込430円）が登場。ベーコンを約51％増量し、ベーコン、レタス、トマト、たまごの4種類の具材をよりボリュームたっぷりに楽しめる。
スイーツでは、「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」（税込194円）がクリームを約51％増量。香り豊かなチョコクリームとホイップクリームの2層仕立てで、食べ応えを高めた。
同じくスイーツカテゴリーでは、「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」（税込329円）も発売。総重量を約51％増量し、ふわふわ食感のチーズ生地と濃厚なチーズの味わいを存分に楽しめる。
おつまみ商品も充実する。「ローソンオリジナル てっげうめぇ！炭火焼きゆず胡椒51％増量 121g」（税込318円）は、国産親鶏を使用した人気商品を増量。「なとり ピリ辛うまいか51％増量 114g」（税込324円）、「ローソンオリジナル チェダーチーズの旨みを感じるチーズ鱈51％増量 58g」（税込208円）、「ローソンオリジナル ジャッキーカルパス51％増量 109g」（税込408円）も展開する。
さらに、「合わせすぎ！ソース＆塩焼そば」（税込559円）は、大盛ソース焼そばと大盛塩焼そばの2種類を一度に楽しめる商品。「合わせすぎ！カツ×フランクカレー（中辛）」（税込697円）は、カツカレーにフランクソーセージを追加したボリューム満点の一品となっている。
食品以外では、「伊澤 やわらかロングタオル」（税込348円）や「東進 今治抗ウイルス ミニタオル グレーミックス」（税込648円）も登場。従来品よりサイズを大幅に拡大した記念商品として販売する。
創業51周年を記念した同キャンペーンは、価格据え置きのまま重量や内容量を約51％増やした「盛りすぎチャレンジ」を中心に展開。物価高が続く中、“おトクさ”と“ワクワク感”を届ける企画として実施されている。
第3週では、「盛りすぎ！高菜明太おにぎり」（税込203円）が総重量を約51％増量。高菜と明太子を組み合わせた、ごはんが進む味わいの商品だ。
サンドイッチでは、「盛りすぎ！BLTEサンド」（税込430円）が登場。ベーコンを約51％増量し、ベーコン、レタス、トマト、たまごの4種類の具材をよりボリュームたっぷりに楽しめる。
スイーツでは、「盛りすぎ！大きなチョコシュー（チョコクリーム＆ホイップ）」（税込194円）がクリームを約51％増量。香り豊かなチョコクリームとホイップクリームの2層仕立てで、食べ応えを高めた。
同じくスイーツカテゴリーでは、「盛りすぎ！ふわ濃チーズケーキ」（税込329円）も発売。総重量を約51％増量し、ふわふわ食感のチーズ生地と濃厚なチーズの味わいを存分に楽しめる。
おつまみ商品も充実する。「ローソンオリジナル てっげうめぇ！炭火焼きゆず胡椒51％増量 121g」（税込318円）は、国産親鶏を使用した人気商品を増量。「なとり ピリ辛うまいか51％増量 114g」（税込324円）、「ローソンオリジナル チェダーチーズの旨みを感じるチーズ鱈51％増量 58g」（税込208円）、「ローソンオリジナル ジャッキーカルパス51％増量 109g」（税込408円）も展開する。
さらに、「合わせすぎ！ソース＆塩焼そば」（税込559円）は、大盛ソース焼そばと大盛塩焼そばの2種類を一度に楽しめる商品。「合わせすぎ！カツ×フランクカレー（中辛）」（税込697円）は、カツカレーにフランクソーセージを追加したボリューム満点の一品となっている。
食品以外では、「伊澤 やわらかロングタオル」（税込348円）や「東進 今治抗ウイルス ミニタオル グレーミックス」（税込648円）も登場。従来品よりサイズを大幅に拡大した記念商品として販売する。