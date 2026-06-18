「僕のなりすましに騙されたと苦情が…」本物の農家が“農家なりすまし投稿”に怒り　産地直送装い商品届かない詐欺

列島各地の農家から上がる怒りと不安の声。

徳島県のイチゴ農家・大杉徹馬さん：

最初はびっくりしたんですけど、だんだん腹が立ってくる。

福岡県のキウイ農家・川島貴大さん：

怒りに近いものはある。頑張っているところを利用されて。

福島県のモモ農家・伊東照平さん：

実際に「詐欺ですか？」とか疑いの声がコメントであった。

今、SNSで“農家のなりすまし”アカウントが横行。

金銭をだまし取られる詐欺被害も出ていました。

「僕のなりすましのアカウントに『だまされた』『だまし取られた』という方がいた」と被害を訴えるのは、福島・伊達市のモモ農家・伊東さん。

5月、SNSのフォロワーからのメッセージで、自分のなりすまし投稿の存在を知ったといいます。

色鮮やかでおいしそうな桃が並ぶのは、5月30日に伊東さんが産地直送のため公式SNSに投稿した画像です。

桃の画像の右下には、転用防止のため農園のマークがスタンプされていました。

ところがSNSには全く別のアカウント名で、投稿文から画像まで伊東さんのものとそっくりそのままの投稿が。

画像についた農園マークもそのままです。

福島・伊達市のモモ農家 伊東照平さん：

せっかく考えて作った投稿を簡単に使われてすごく悲しい思いもあったし、お客さまとの信頼関係も薄れてしまうんじゃないか。

伊東さんのもとには“なりすまし投稿にだまされた”と被害を訴えるコメントも寄せられたといいます。

徳島・阿南市で50年続くイチゴ農家の大杉さんも、なりすまし被害を訴えます。

徳島・阿南市のイチゴ農家 大杉徹馬さん：

（なりすまし投稿について）「ばあちゃんと2人でイチゴ作ってます。いくらで売ってます」みたいな感じ。（販売価格が）圧倒的に安いですね。絶対あり得ない価格というか。

農家になりすました投稿に共通する特徴が“通常あり得ない激安価格で販売する”とのうたい文句。

例えば、福岡の農家になりすました投稿では、キウイは1kg500円。

淡路島の農家になりすましたタマネギは5kg800円など、格安で販売すると見せかけて、実際には商品が届かないなどの被害を訴える声が各地で上がっていました。

ITジャーナリスト・三上洋さん：

目的は「お金」。なりすましアカウントのほとんどがその後にやりとりをして、やりとりの過程でお金を振り込ませる詐欺をおこなっている。

ITジャーナリストの三上さんは5月に調査のため、SNSに数多く上がっているアボカドの格安販売をうたう投稿の1つにアクセス。

すると…。

ITジャーナリスト・三上洋さん：

買いたいと連絡すると「ダイレクトメールのやりとりをお願いします」と言われ、LINEに誘導された。

そのまま購入手続きを進めるとエラーが発生。

“トラブルを解消するには実名認証の手続きが必要だ”などと表示され、現金の振り込みを要求されたといいます。

実際にだまし取られた詐欺事件も発生。

青森県では6月14日、SNSでアボカドを購入しようとした60代の女性が9万865円をだまし取られる被害に遭いました。

安心・安全な農作物の証しとして、各地の生産者がSNS発信を積極的に行う中で横行する農家へのなりすまし被害。

福島・伊達市のモモ農家 伊東照平さん：

今後、販売促進のために投稿しても客が疑ってしまって、つながれないのではと不安な気持ち。