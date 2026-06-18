トップ3にナショチメンバーが3人 首位の廣吉優梨菜は“先輩たち”を警戒「みんな上手いのは分かっている」
＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 3日目◇18日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞大会を主催する日本ゴルフ協会（JGA）のナショナルチームメンバーが、今年の「日本女子アマ」でも活躍が目立つ。首位に立つ岩永杏奈（大阪桐蔭高3年）、廣吉優梨菜（福岡第一高2年）をはじめ、その2人を2打差で追う3位タイの長澤愛羅（日本ウェルネススポーツ大1年）は現役のアマチュア日本代表の選手たちだ。
【写真】このとき14歳 安田祐香のあどけない一枚
初日から首位を守っている廣吉だが、3日目は荒波の一日に。1番、2番と連続バーディで滑り出し、一時は独走態勢を築いたが、「ティショットが曲がった」という後半に崩れかけた。11番は左のOBギリギリまで1打目が曲がり、その後、出すだけのボギーに。さらに14番も右のブッシュにティショットが飛び込みダブルボギーを叩いてしまった。「流れが悪かった」という16番でも3パットで1つスコアを落とす。6ホールで4つの貯金を吐き出した。それでも終盤に粘りを見せるのはさすが。17番パー5で20ヤードのアプローチを寄せてバーディを奪うと、18番では奥5メートルのパットを読み切った。この2連続バーディで、先にホールアウトしていた岩永を再び捉えることに成功。ラウンド後に調整する点は「ティショット」と明確だ。初日にも出ていた左へのミスを修正していく。2024年の「日本ジュニア（女子12歳〜14歳の部）」、昨年の「日本女子オープン」ローアマに続く、アマチュア日本タイトル3冠がかかる最終日。その達成のためには、同じユニフォームを着るナショナルチームメンバーに勝つ必要がある。「みんな上手いのは分かっているし、より一層、気を引き締めないといけないと思います」。先輩たちと、がっぷり四つの勝負になりそうだ。もうひとりの首位・岩永は3日目に唯一となるボギーなしのラウンドで、こちらもただひとりの60台を出して一気に駆け上がってきた。長澤も10番までに2つスコアを落としながら、13番、16番と2つのパー3でバーディを奪い、この順位に踏みとどまっている。岩永も「みんなで優勝争いできるのはいいことだし、ライバルです」と仲間たちを意識。長澤は「最後の力を出し切って優勝まで届いたらいいなと思います」と死力を尽くすつもりだ。この他、トータル2アンダーの7位タイにも現メンバーの後藤あい（松蔭高3年）や、元ナショナルチームメンバーの橋本美月、小宮千鶴（朝日大3年）がいる。首位とは6打差あるが、何が起こるかは分からない。そしてもちろん、その選手たちに負けない気持ちでプレーする選手も多い。トップ3の4人のうち、唯一、ナショナルチームメンバーではない鈴木みなみ（埼玉栄高3年）は、『負けたくない気持ちはあるか？』と聞かれると、力強く「あります」と答える。「（ナショナルチームメンバーは）ずっと安定して強いイメージなので、勝てたらいいなと思います」。対抗心を燃やす。最近の優勝者を見ても、勝みなみ（15年）、安田祐香（17年）、吉田優利（18年）、尾関彩美悠（21年）と、当時ナショナルチームメンバーに入っていた選手の戴冠は多い。また、ここで優勝したことで、その後ナショナルチーム入りの道が開くケースもある。最終日は日の丸がついたウェアを着た選手がトロフィーを掲げるのか、それとも他の選手たちが意地を見せるのか。し烈な優勝争いになることは、間違いがない。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子アマ 3日目の結果
廣吉優梨菜 プロフィール＆成績
岩永杏奈 プロフィール＆戦績
出場唯一の60台＆ボギーフリー 岩永杏奈は首位に浮上し“アマ日本3冠”かかる最終日へ
今週は千葉決戦 国内女子ツアー組み合わせ
初日から首位を守っている廣吉だが、3日目は荒波の一日に。1番、2番と連続バーディで滑り出し、一時は独走態勢を築いたが、「ティショットが曲がった」という後半に崩れかけた。11番は左のOBギリギリまで1打目が曲がり、その後、出すだけのボギーに。さらに14番も右のブッシュにティショットが飛び込みダブルボギーを叩いてしまった。「流れが悪かった」という16番でも3パットで1つスコアを落とす。6ホールで4つの貯金を吐き出した。それでも終盤に粘りを見せるのはさすが。17番パー5で20ヤードのアプローチを寄せてバーディを奪うと、18番では奥5メートルのパットを読み切った。この2連続バーディで、先にホールアウトしていた岩永を再び捉えることに成功。ラウンド後に調整する点は「ティショット」と明確だ。初日にも出ていた左へのミスを修正していく。2024年の「日本ジュニア（女子12歳〜14歳の部）」、昨年の「日本女子オープン」ローアマに続く、アマチュア日本タイトル3冠がかかる最終日。その達成のためには、同じユニフォームを着るナショナルチームメンバーに勝つ必要がある。「みんな上手いのは分かっているし、より一層、気を引き締めないといけないと思います」。先輩たちと、がっぷり四つの勝負になりそうだ。もうひとりの首位・岩永は3日目に唯一となるボギーなしのラウンドで、こちらもただひとりの60台を出して一気に駆け上がってきた。長澤も10番までに2つスコアを落としながら、13番、16番と2つのパー3でバーディを奪い、この順位に踏みとどまっている。岩永も「みんなで優勝争いできるのはいいことだし、ライバルです」と仲間たちを意識。長澤は「最後の力を出し切って優勝まで届いたらいいなと思います」と死力を尽くすつもりだ。この他、トータル2アンダーの7位タイにも現メンバーの後藤あい（松蔭高3年）や、元ナショナルチームメンバーの橋本美月、小宮千鶴（朝日大3年）がいる。首位とは6打差あるが、何が起こるかは分からない。そしてもちろん、その選手たちに負けない気持ちでプレーする選手も多い。トップ3の4人のうち、唯一、ナショナルチームメンバーではない鈴木みなみ（埼玉栄高3年）は、『負けたくない気持ちはあるか？』と聞かれると、力強く「あります」と答える。「（ナショナルチームメンバーは）ずっと安定して強いイメージなので、勝てたらいいなと思います」。対抗心を燃やす。最近の優勝者を見ても、勝みなみ（15年）、安田祐香（17年）、吉田優利（18年）、尾関彩美悠（21年）と、当時ナショナルチームメンバーに入っていた選手の戴冠は多い。また、ここで優勝したことで、その後ナショナルチーム入りの道が開くケースもある。最終日は日の丸がついたウェアを着た選手がトロフィーを掲げるのか、それとも他の選手たちが意地を見せるのか。し烈な優勝争いになることは、間違いがない。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
日本女子アマ 3日目の結果
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出場唯一の60台＆ボギーフリー 岩永杏奈は首位に浮上し“アマ日本3冠”かかる最終日へ
今週は千葉決戦 国内女子ツアー組み合わせ