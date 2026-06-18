「大阪北部地震」の発生から6月18日で8年。児童が亡くなった小学校で追悼式が行われました。

追悼式には高槻市長らが出席し、地震発生時刻に合わせ黙とうを捧げました。8年前の18日、最大震度6弱を観測する「大阪北部地震」が発生。6人が犠牲となり、高槻市では小学4年（当時）の女子児童が倒れたブロック塀の下敷きになり死亡しました。

追悼式のあと行われた市職員に向けての訓示式では…

（高槻市 浜田剛史市長）「災害時に自分の命や家族の命を守ることはもとより、私たちには、公務員として市民の生命・財産を守るという重要な使命があります。強靭なまちづくりを完遂するという高い意識を持って、職務に精励いただくことを強くお願いをいたします」

市はこれまでに市内の小中学校のブロック塀の撤去を完了していますが、民間施設などに対してもブロック塀の撤去費用を最大で300万円補助しています。今後も、危険性の高いブロック塀がある民間施設には、個別訪問するなどして申請件数の増加を目指すということです。