timelesz、ニューシングル「消えない花火」3形態同時購入特典詳細解禁 初参加の音楽フェス出演シーンが映像化
【モデルプレス＝2026/06/18】timeleszが7月29日に発売するニューシングル『消えない花火』の3形態同時予約購入特典の詳細が公開された。
【写真】STARTOアイドル、メンバーをかたどった人型フレークシール
まずはストリーミング映像。1つ目の映像は4月にtimeleszが初めて出演した音楽フェス「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」でのライブ本編映像。グループにとって初音楽フェス出演となったステージは、会場を埋め尽くした観客の熱気と歓声に包まれ、盛り上がりの全11曲のパフォーマンスとなった。普段のコンサートとは違った表情のパフォーマンスが観られる貴重なライブ映像となっている。
2つ目は「消えない花火」Music Video のメンバーソロver.（short size）。Music Videoの公開日は明らかになっていないが、各メンバーのエモーショナルな表情が切り取られたソロver.に期待だ。さらに、グッズ特典は「消えない花火」クリアフレークシールソロ絵柄8種セットに決定。メンバー8人それぞれをかたどった人型のフレークシールとなっている。また楽曲タイトルにちなんで各メンバーカラーの花火モチーフが背景にあり、この夏にぴったりの特別な特典となる。（modelpress編集部）
【3形態同時予約購入特典】
（初回限定盤A＋初回限定盤B＋通常盤）
■ストリーミング映像視聴用シリアルコード
ストリーミング映像内容
1．「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」ライブ本編→4月19日に行われた、timelesz初参加となる音楽フェスの出演シーンを映像化
【収録曲】
Rock this Party
Do Me Do Me
革命のDancin’ night
We’re timelesz
MC
4分間だけ時間をください
人生遊戯
Anthem -episode 1-
かりそめの言葉
名脇役
Steal The Show
RUN
2．「消えない花火」Music Video メンバーソロver.(short size)×8種
【シリアルコード登録期間】2026年7月28日（火）10：00 〜 8月2日（日）23：59
【映像視聴期間】2026年7月28日（火）10：00 〜 9月30日（水）23：59
■「消えない花火」クリアフレークシール（ソロ絵柄8種セット）
（サイズ：1メンバーW37mm×H80mm以内）→各メンバーカラーの“消えない花火”で彩られたクリア仕様のシール。身の回りのアイテムに貼ったり入れたりしてtimeleszと一緒に夏の思い出を作ることができる。
※3形態同時予約購入の対象は、初回限定盤A（CD＋Blu-ray）＆初回限定盤B（CD＋Blu-ray）＆通常盤もしくは初回限定盤A（CD＋DVD）＆初回限定盤B（CD＋DVD）＆通常盤のいずれかとなる。
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【写真】STARTOアイドル、メンバーをかたどった人型フレークシール
◆timelesz、 初音楽フェス出演シーンが映像化
まずはストリーミング映像。1つ目の映像は4月にtimeleszが初めて出演した音楽フェス「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」でのライブ本編映像。グループにとって初音楽フェス出演となったステージは、会場を埋め尽くした観客の熱気と歓声に包まれ、盛り上がりの全11曲のパフォーマンスとなった。普段のコンサートとは違った表情のパフォーマンスが観られる貴重なライブ映像となっている。
◆商品概要
【3形態同時予約購入特典】
（初回限定盤A＋初回限定盤B＋通常盤）
■ストリーミング映像視聴用シリアルコード
ストリーミング映像内容
1．「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」ライブ本編→4月19日に行われた、timelesz初参加となる音楽フェスの出演シーンを映像化
【収録曲】
Rock this Party
Do Me Do Me
革命のDancin’ night
We’re timelesz
MC
4分間だけ時間をください
人生遊戯
Anthem -episode 1-
かりそめの言葉
名脇役
Steal The Show
RUN
2．「消えない花火」Music Video メンバーソロver.(short size)×8種
【シリアルコード登録期間】2026年7月28日（火）10：00 〜 8月2日（日）23：59
【映像視聴期間】2026年7月28日（火）10：00 〜 9月30日（水）23：59
■「消えない花火」クリアフレークシール（ソロ絵柄8種セット）
（サイズ：1メンバーW37mm×H80mm以内）→各メンバーカラーの“消えない花火”で彩られたクリア仕様のシール。身の回りのアイテムに貼ったり入れたりしてtimeleszと一緒に夏の思い出を作ることができる。
※3形態同時予約購入の対象は、初回限定盤A（CD＋Blu-ray）＆初回限定盤B（CD＋Blu-ray）＆通常盤もしくは初回限定盤A（CD＋DVD）＆初回限定盤B（CD＋DVD）＆通常盤のいずれかとなる。
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