木曜特集です。太平洋戦争に出征し戦地で心に深い傷を負った帰還兵とその家族の苦悩は、戦後長く埋もれてきました。記憶の掘り起こしに取り組む鶴岡市出身の男性を中心に、亡き父の苦しみと向き合う子どもたちの輪が、全国に広がっています。



「間もなく名古屋です」

「こんにちはいろいろお世話になります」「お住まいはどちら？」「私は江南市です」



この春、東海地方で初めて開かれた「PTSDの日本兵家族会・寄り添う市民の会」の例会。会の代表を務めるのは、鶴岡市出身で東京在住の黒井秋夫さん（77）。帰還兵の子どもたちが語り合うのは、亡き父の記憶と、家族が抱えなければならなかった苦しみです。





上野千晶さん「手握りしめろ奥歯噛みしめろ言われるとおりにしたら平手が飛んでくるのが日常生活でした」高須良子さん「父は戦争から帰ってきて自分の実の親に生きて帰って恥ずっと言われていたお父さんも辛かったでしょうねそんなひどいことを」黒井秋夫さん「よくこれだけ集まってくれたしちゃんと話してくれた1人1人にとってみればみんな精一杯の人生だからね言いようがないよもう取り返しつかないしさ」子どもたちは、いまも終わらない、“父の戦場”の中にいます。「あー いらした いらした」黒井さんはこの日、戦傷病者の労苦を伝える国の史料館・しょうけい館を訪れました。戦争によって、PTSD・心的外傷後ストレス障害など精神疾患に苦しんだ旧日本軍兵士。黒井さんら遺族の活動に押されるように、国が1年かけて行った戦後初の調査の結果が、展示されているのです。黒井秋夫さん「これだけのスペースで広いとは言えないけれども戦後80年経ってやっと社会に対して発信したのは前進であるのは間違いない」「親父見てくれここまで来たぜ」「おじいちゃんピースしてくれ」まるで抜け殻のように無気力だった黒井さんの父・慶次郎さん。戦時中は、中国で度重なる戦闘に従事していましたが、自らの戦場体験を語らないまま、1990年に亡くなりました。黒井さんは、今も後悔を募らせています。黒井秋夫さん「なんだよ親父なんで言ってくれなかったというその思い言ってくれれば」戦地から生還した元日本兵を苦しめた、フラッシュバックや感情の麻痺といったPTSDの症状。アルコール依存や妻子への暴力など、家族をも巻き込んでいきました。黒井さんは全国の遺族と連絡を取り合い、証言を掘り起こし続けています。2023年・大阪藤岡美千代さん「雨が降ってくると震えるんですあいつが殺しに来る怯えて震えて暴れ出す」2024年・千葉新藤智子さん「酔った父は私を殴ろうとしたためドアを閉め塞ごうとした私にそのドアを斧で破りその時の狂気の顔が目から離れずフラッシュバックとなり今でも私を苦しめています」黒井さんら遺族の活動を受けて国が2024年度に行った調査は、その対象を当時のカルテなどに基づき戦傷病者として認定された兵士のみとする限定的なものでした。黒井さんの父・慶次郎さんのように入院や治療の記録がない多くの元兵士の調査は、埒外に置かれています。戦後80年の夏。黒井さんは県内の会場を回り、講演しました。黒井さん「戦争はまだ続いているということ我々にとってみれば体に染みついた父親から受けた暴力でもって未だに父親の写真さえ見ることができないこういう親子関係が未だに続いている」講演を終えた黒井さんに、1人の女性が話しかけました。「ひどい親だと思って生きてきたので」「母ちゃんも被害者だったな」東根市に住む柏倉和子さん（68）。家族に暴力を振るった父は、戦時中、中国大陸で憲兵をしていたと母から聞いていました。柏倉和子さん「一番苦しかったのは姉。父親と一緒に置いてはいけないといわれるまでの痣を持っていたり髪を引っ張られたりということは常にあったある時母になんで父ちゃんの右手が曲がってるのかと聞いたら憲兵をしてきてひどいことをしたときに自分の手もあんな風になったんじゃないかと言っていた暴力を振るわないではいられなかったのはやっぱり戦争に行って憲兵という職務に就いたからだろうと」去年10月。柏倉さんは、自分と同じく、父が中国で憲兵をしていたという男性を訪ねました。「はじめまして 失礼します」「いえいえ」柏倉さんが訪ねたのは、上山市に住む花烏賊康繁さん（78）。「うちの親父もとてつもない酒乱毎日飲まなくちゃいけない狂うほど飲まなくちゃいけない」「親父が文章を書いていた余命1か月と言われた時に」「帰してやるわけにもいかず殺害するということが何回もあった」「これを読んでびっくりした」「記したものがあるというのは何を胸の内に閉まって死んでいったのだろう」柏倉さんの手元には、父の手記も、1枚の写真すらも残されていません。「一言一行でも話を聞ければよかった」柏倉さんは、父の軍歴について、厚生労働省に問い合わせる手続きを進めています。この春、黒井さんら遺族は、戦傷病者と認定されていない元兵士を含めた実態調査を国に要望するため、厚生労働省の担当者との面会に臨みました。黒井さん「父親の暴力を受けながらも苦労をして生きてきた人たちに対して国は今のところ正直何もしていない本当にそれが戦争で苦労した兵士の子どもに対する国の対応なのか」要望に対して、厚生労働省の担当者は、「戦後80年が経過して多くの元兵士が亡くなっている中で戦争と症状の因果関係の判断が難しい」と回答しました。面会を終えた、黒井さんはー。黒井さん「私が死ぬまでの間に少しでも親父に報告ができるようにますます声を上げ続けてやり続けるだけ」兵士の心と、戦後の家族とのつながりをも蝕む戦争。いまなお、いくつもの深い傷痕が、この社会に埋もれたままです。