過去最多となる52点の「やまがた紅王」が登場しました。サクランボの重さを競うコンテスト、どのサクランボが優勝したのでしょうか？



山形市で開かれた「『やまがた紅王』大玉コンテスト」。県内の登録生産者が大玉品種「やまがた紅王」の中でも特に、大きな実を10粒厳選し、その合計の重さを競います。

計量の前には予備審査が行われ、大きさや色付きなど基準に満たないサクランボがふるい落とされていきます。





「つやがなくなりつつある軸も鮮度が危ない」今回、出品されたやまがた紅王の出来について審査員は。県園芸大国推進課 遠藤宏幸課長「かなり期待できる。艶などは全然いいがきょうのコンテストは重さ勝負なので。なりそうですね。点数も1番多く50点超えてとても楽しみです」いよいよ、審査開始です。大玉の「やまがた紅王」が次々と量りに載せられていきます。そして、見事接戦を勝ち抜いたのは。「栄えある第1位でございます。南陽市の長谷部翔太さん記録は182・8グラム。平均1果重は17.2グラムでございます」ことしのチャンピオンに輝いたのは南陽市の長谷部翔太さんの「やまがた紅王」で、その重さは、10粒で171.9グラム。2位の庄和農園との差はわずか0・9グラムでした。県園芸大国推進課 遠藤宏幸課長「1位2位の果重の平均が17グラムを超えるということで、ほかのと比べてもひときわ大きさが目立つ。期待した以上のやまがた紅王がそろった」今回出品された「やまがた紅王」は20日、東京都内のJR上野駅で販売されるということです。