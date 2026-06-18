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ABCテレビにて2025年10月から放送されたドラマ「修学旅行で仲良くないグループに入りました」（以下、ドラマ「修学旅行」）。 本作は、修学旅行でなぜか、“四天王”と呼ばれる4人組イケメンたちと同じ班になった平凡男子・日置朝陽（藤本洸大）が、爽やかで優しいが実は嫉妬深いイケメン・渡会紬嵩（簡秀吉）に執着されてしまう学園格差ラブストーリー。関西ローカルの深夜ドラマとして放送されたにも関わらず、その人気は12月の番組放送終了後から今まで衰えることはありませんでした！

そんなドラマ「修学旅行」の勢いは、日本のみにとどまりません！

4月に大盛況で幕を閉じた台湾ファンミーティングに続き、 6月6日(土)に、ついに韓国でのファンミーティングが開催されましたーー！！今回は、会場中が熱狂と胸キュンに包まれた【第1部】の模様を余すことなくお届けします。



オープニング：ドラマから飛び出した2人に会場のボルテージは一瞬でMAXに！

感動的なオープニング映像が流れたあと、MCの呼びかけでステージに姿を現したのは、我らがW主演！

日置朝陽役の藤本洸大＆渡会紬嵩役の簡秀吉。

2人がステージに登場した瞬間、会場のボルテージは一気に最高潮へ！ まるでドラマの中からそのまま飛び出してきたかのような圧倒的なビジュアルに、割れんばかりの悲鳴のような大歓声が響き渡ります。予想を遥かに超える韓国のファンの皆さんの熱気に、2人も思わず顔を見合わせて「おおお……！」と驚きと喜びを隠せないリアルな表情。

「안녕하세요! 일본사람이에요. 저는 후지모토 코다이라고 합니다!」

（こんにちは！ 日本人です。私は藤本洸大と申します！）

｢한국어 아직 서툴지만, 공부하고 있어요. 여러분 안녕하세요! 처음 뵙겠습니다.

저는 칸 히데요시입니다. 한국에 데려와주셔서 감사합니다!」

（韓国語はまだ不慣れですが、勉強しています。皆さん、こんにちは! 初めまして。私は簡秀吉です。韓国に連れてきてくださり、ありがとうございます!）

一生懸命準備してきた韓国語での挨拶が飛び出すと、客席からはさらに大きな歓声が。MCから「とてもお上手ですよ！」と褒められる一幕も。初めての韓国ファンミーティングに、2人とも緊張しつつも、目の前に広がるファンからの愛に満ちた景色に、本当に幸せそうな表情を浮かべていました。



「藤本＆簡、どこまで知ってる！？」：2人の新たな一面にキュン！

最初のコーナーは、2人の素顔と秘密をさらに深堀りする「藤本＆簡、どこまで知ってる！？」。 2人のプロフィールをトークを交えながら深掘りしていく企画です。

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【写真】楽しそうにクロストークをする2人

星座や血液型、MBTIといった基本情報から「一蘭ラーメンの辛さレベル」や「好きな和食・韓国料理」など、プライベートな好みが次々と明らかに。 そのあとは、様々な形のハートマークを即興で作る「ハート作りゲーム」や、お題に対して同じポーズができるかを試す「以心伝心ゲーム」に挑戦。2人のシンクロ率の高さに、会場は温かい拍手と笑顔で満たされました。

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【写真】ハートを作る藤本・簡



胸キュンシーン再現：まさかの“役入れ替え”で会場絶叫！？

イベントの熱気がさらに高まる中、2人が選んだドラマ「修学旅行」の「ベストシーン」の映像がスクリーンに再生されます。誰もが胸を熱くしたあの名シーンが映し出されたあと、MCから「この胸キュンシーンを、今ここで再現していただけませんか？」との無茶振りが！

はにかみながらも、スイッチが入った瞬間、目の前に現れたのは本物の「日置」と「渡会」。息をのむような甘い空気感に、会場中が悶絶しキュン死寸前に……！ しかし、ここだけで終わらないのが今回の韓国ファンミーティング。なんと、ファンの熱い期待に応えて、「日置と渡会の役を入れ替えて演じる」という、この日限りの超プレミアムなシャッフル再現が実現したのです！

その様子はHello LiveのREPLAYで配信中。

【視聴可能期間2026. 06. 18 (木) 18:00 ~ 2026. 06. 25 (木) 23:59 (期間内3日間視聴可能)】

ドラマの思い出が鮮烈に蘇ると同時に、2人の役者としての瞬発力と仲の良さに、悲鳴のような大歓声が鳴り止みませんでした。



リズム合わせゲームで対決！ 罰ゲームは、「愛嬌セット」！？

最後には、雰囲気をガラリと変え、2人は瞬発力とリズム感をチェックする「リズム合わせゲーム」対決に挑戦。画面に出る動物の鳴き声（犬＝モン、猫＝ニャン、豚＝クル、鳥＝チェッ）の絵に合わせて、韓国語の鳴き声を音楽のビート通りに答えるという、海外ならではのゲームです。

素晴らしいリズム感で大健闘した2人。激しいデッドヒートの結果、見事勝利したのは簡！ そして、惜しくも負けてしまった藤本には、罰ゲームとして「愛嬌3点セット＋10点セット！？」が課されることに……！

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【写真】藤本の“愛嬌”ポーズ

照れながらも、全身でとびきりキュートなポーズを決める藤本に、ファンからは「かわいい～」と悶絶の声が殺到。するとここで、MCのナイスアシストにより、勝者である簡も急遽「愛嬌13点セット」を披露することに！ 2人の破壊力抜群の愛嬌リレーに、会場はこれ以上ないほどの幸福感に包まれました。

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【写真】簡の“愛嬌”ポーズ



あっという間に、エンディング（涙）

楽しかった時間はあっという間に過ぎ、気づけばお別れの時間に。 第一部ラストには、ファンの皆さんから2人への愛が詰まったサプライズエンディングVTRが上映されました。

言葉や文化の壁を越え、確かに心が通じ合った、夢のような1時間半。最後は2人からの深い愛のメッセージで締めくくられ、温かい感動に包まれたまま韓国ファンミーティング【第1部】は幕を閉じました。



寂しがっている暇はない！この夏、ついにあの5人が日本で完全集結！！

ここまでお読みいただいた皆さんは、もちろんチェック済みかもしれませんが…

8月10日(月)には、“「修学旅行で仲良くないグループに入りました」 夏休み同窓会”がめぐろパーシモンホール 大ホールにて開催されます！

そこには、今回韓国でたくさんの愛を受けた藤本洸大、簡秀吉に加え…なんと！渡会とともに“四天王”と呼ばれる、守崎尚哉役の桜木雅哉（原因は自分にある。）、仲里晴輝役の福田歩汰（DXTEEN）、堀田颯斗役の清水海李が勢ぞろいします！ 久しぶりの5名の集結！ 今から夏が待ち遠しすぎて、ファンの方々も夜しか眠れない（？）ですよね。

イベントは、第1部・第2部の2回公演。

配信チケットも絶賛販売中です！ ひと夏の同窓会、画面越しでもあの5人に出会えるチャンスです。

番組公式サイト https://www.asahi.co.jp/schooltrip/