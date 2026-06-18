女子ゴルフのニチレイ・レディースは19日から3日間、千葉・袖ケ浦CC袖ケ浦Cで開催される。女子ゴルフ界きってのサッカー好きで知られる佐藤心結（22＝ニトリ）は日本代表・森保一監督の名言を胸に今季初優勝を目指す。

佐藤は小学1年の時に兄の影響でサッカーを始め、ゴルフ一本に絞った小学3年まで男子にまじってボールを蹴っていた。今でもサッカーが好きで「日本代表戦はテレビや配信でほぼ全試合見ています」。昨年6月には吹田スタジアムでのW杯最終予選インドネシア戦を生観戦したこともある。

もちろん開催中のW杯北中米大会にも興味津々。開幕前の10日には、名前と背番号3が入った日本代表ユニホームを着た写真をインスタグラムに投稿した。「W杯となると気合が入っちゃいます。オランダ戦も5時前にしっかり起きて見ました」と日本時間15日に行われた日本の1次リーグ初戦オランダ戦もリアルタイムでテレビ観戦した。

日本はW杯準優勝3回を誇る強豪オランダに2度先行されながらも中村敬斗、鎌田大地の得点で2―2で引き分けたが「オランダとは引き分けで100点。勝ち点1を取れて良かった。チュニジア戦には3―0くらいで勝ってほしい」と初戦のドローを高評価した。

注目選手として挙げたのが中村敬斗、小川航基、伊東純也の3人。「3人でチャンスをつくって点を取ってほしい」と期待感を示した。そして「選手も宋だけど、森保さんがいいですね。“想定外も想定内”と言われていた。現実を乗り越えていこうという意味で、凄くいい言葉で刺さりました」とインタビューで森保監督が口にした名言に感銘を受けたことを明かした。

日本の第2戦チュニジア戦は日本時間21日午後1時開始。ニチレイ・レディース最終日の優勝争いが佳境に入っている時間帯だ。24年スタンレー・レディース・ホンダ以来のツアー2勝目を目指す佐藤は「私もミスしても“これは想定内”と思ってやろうと思う」と“森保イズム”でプレーする覚悟だ。