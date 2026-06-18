加藤浩次＆近藤春菜『スッキリ』タッグがNHKで再び ドキュメントバラエティー『アイカタ』シーズン2始動【コメント全文】
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次がMCを務める、NHKのドキュメントバラエティー『アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜』のシーズン2が、6月30日からスタートする（毎週火曜 後11：00 全9回）。新たにサブMCに近藤春菜を迎え、NHKで『スッキリ』コンビがタッグを組む。
【番組カット】エバース、春風亭一之輔らが登場
「あなたの「アイカタ」は誰ですか？」。そんなインタビューから始まるドキュメントバラエティー番組。撮影者が一番大切な人（＝アイカタ）の【イイところ】を撮るため密着すると、映像にはアイカタへの照れや本音があふれ、平凡な日常が心に突き刺さる濃密なドキュメンタリーに。シーズン2では、加藤のトークに、春菜が「顔出しなし・声だけ出演」で合いの手を入れる絶妙な「アイカタトーク」に思わずほっこり。番組を見れば、“半径3ｍの幸せ”に気がつくかも。
■加藤浩次
生きてたら、アイカタと呼べる人とか、いろんなものがそれぞれあると思うんですけど、自分のアイカタは誰かなって考えながら、アイカタって何だろうって考えながら見られる番組だと思うんで、本当楽しみにしてもらいたいと思います。（シーズン2は）5年ぐらい一緒に朝の番組をアイカタでやってくれた春菜とできるんで、僕はもう本当に楽しくやらせてもらってます。
■近藤春菜
私が見られるのは、このプレスリリースだけなんですよ。オンエアはオフっていうか、映らないところにいるんで。映らないところにいる私が、ビシッとネクタイも締めて気持ちを引き締めてきてるんです。本当に大好きな番組なので、加藤さんが暴走したら、ちゃんと突っ込んで止めていこうと思います（笑）今シーズンは、今までとはちょっと違った形になると思うので、楽しみにしていただきたいです。
#1【仲良し夫婦の“幸せのパン” 妻⇒夫】【Z世代推しNo.1の若手コンビ エバース 佐々木隆史⇒町田和樹】
#2【船橋の梨農家6代目 夫⇒妻】【落語家・春風亭一之輔 ⇒ 写真家・キッチンミノル】
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生きてたら、アイカタと呼べる人とか、いろんなものがそれぞれあると思うんですけど、自分のアイカタは誰かなって考えながら、アイカタって何だろうって考えながら見られる番組だと思うんで、本当楽しみにしてもらいたいと思います。（シーズン2は）5年ぐらい一緒に朝の番組をアイカタでやってくれた春菜とできるんで、僕はもう本当に楽しくやらせてもらってます。
■近藤春菜
私が見られるのは、このプレスリリースだけなんですよ。オンエアはオフっていうか、映らないところにいるんで。映らないところにいる私が、ビシッとネクタイも締めて気持ちを引き締めてきてるんです。本当に大好きな番組なので、加藤さんが暴走したら、ちゃんと突っ込んで止めていこうと思います（笑）今シーズンは、今までとはちょっと違った形になると思うので、楽しみにしていただきたいです。
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