西武や中日でプレーし、2000本安打を達成するなど球界を代表する打者として活躍した和田一浩氏が18日、自身のインスタグラムを更新。溺愛するペットとともに休日を過ごす様子を公開し、その姿が話題となっています。

和田氏は、神戸製鋼から1996年にドラフト4位で西武に入団。1997年から2007年まで同球団でプレーし、2008年から引退する2015年まで中日で活躍しました。2023年から2024年まで中日の打撃コーチを務め、現在は解説者や指導者として活動しています。

その和田氏が趣味の磯釣りやゴルフ、解説者としての活動などを報告する自身のインスタグラムで、今回はオフの日に撮影したフォトを複数枚公開。「今日はリリー(ペットのミーアキャット)とのんびり休日。釣り番組を観ながら！」と記し、グレーの半袖短パン姿でソファに寝そべる和田氏と、その足元には尻餅をつくように、おさまりよく座るペットのリリーが写っています。

横たわる和田氏は、日曜のお父さんそのものの姿。さらにリリーの座り姿もどこか“おじさん風”。この和やかな雰囲気を醸すコンビの姿に注目が集まっています。