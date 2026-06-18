【ABCテレビの探偵！ナイショスクープ】初めまして！この春にABCテレビに入社した1年目PR部員のI西です。今回のナイショスクープでは、私の同期である新人アナウンサーの2人を紹介していきたいと思います！

今年の新人アナウンサーは、東京都出身と山梨県出身の2人。初めての大阪での暮らしに「馴染めているかな…」と密かに心配をしていたのですが、そんな心配はどこへやら。すでに関西弁が移りそうなほど大阪の街に溶け込み、楽しんでいる2人です!!

《お披露目会見の1日に密着！》6月11日、ABCテレビ本社で2026年度入社の新人アナウンサー、枝廣二葉と瀧口美咲の「初鳴き」を控えたお披露目会見が開催されました。今回は、フレッシュ過ぎる2人の初会見の裏側に迫りました。

午前10時45分、枝廣アナ、瀧口アナが待機する控室をのぞいてみると、ソワソワと緊張している様子。「少しでも緊張をほぐしたい！」と思い、初鳴きの日に向けて用意をしていた名前入りのたすきをサプライズでプレゼント。100点満点のリアクションで2人の表情に笑顔が増え、私までうれしくなりました。

《会見でまさかのモノマネ披露！》午前11時、ついに会見が始まりました。枝廣アナ、瀧口アナ、そして研修を担当した乾アナが登壇し、枝松アナも隣で見守ります。新人アナウンサー2人の自己紹介やアナウンサーを目指したきっかけなど、熱い思いが語られました。

質疑応答では、2人の趣味や特技についての質問が飛び交いました。実はこの2人、特技が「モノマネ」なんです！実際に枝廣アナは大先輩である枝松アナのある口癖を、瀧口アナはポケモンのニャースのモノマネを披露し、会場は大きな笑いに包まれました。その後も、さまざまな質問に対して次々と笑いを誘う2人を見て、同期としてとても頼もしく感じました。

《青空の下で写真撮影！》会見終了後の撮影会では、青空の下で最高の笑顔を見せる2人。記者の皆さんと一緒に私もカメラを持って撮影会に参戦。2人のまぶし過ぎる笑顔にシャッターを押す手が止まりませんでした！

順調に進んでいる様子の撮影会ですが、実は裏で「強風」との戦いが繰り広げられていました。少しでも新人アナウンサーに風を当てまいと、風上に立ちはだかったのはエビシー、乾アナ、枝松アナ。身を挺して風を食い止める先輩方の優しさを感じました。

皆さん、私が「過ぎる」という言葉を散りばめていたことにお気づきでしょうか？これは余談なのですが、6月より「なるみ・岡村の過ぎるTV」のPR担当となりました！新人アナウンサーの二人が出演する日も近いかもしれません…！その日までには、”頼りになり過ぎる”PR部員と呼ばれるように全力で頑張ります！