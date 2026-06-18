【実話漫画】「私、仕事できますので」謝罪で舌打ちした新人…元銀行員の体験談に「こんな人いる」と共感
モンスター新人あらわる！
漫画『私、仕事ができますので。』は、銀行が舞台の実体験をもとにした職場トラブル漫画です。
物語の舞台は、とある銀行。窓口業務に、中途採用の新人（田中きらり）がやってきます。初対面からいきなり相手の体型に触れるなど、距離感も言葉選びもかなり危ういタイプ。
きらりは、自分では「仕事ができる」と思い込んでいます。その謎の自信が大きなトラブルに発展していくのですが…。
危険な予感しかしない…初顔合わせ。
そして事件が起こりまくります。
「仕事ができる」と豪語した新人が、初日に叩き出した「事件」とは
マンガ「私、仕事ができますので。」を読む
主任のおかげで危機回避できたのに…本人は？
教えても教えても無駄になり、教育係として日々消耗していく主人公と疲弊していく現場。
これはもう現場の手に追えない…！と判断した主人公と主任は…？
マンガ「私、仕事ができますので。」を読む
「自分を客観的に見られない人」の生態とは？
あなたの周りでも「自分を客観的に見られない人」が、トラブルを起こしていませんか？
なんでこんなモンスターが生まれることに？
テンポよく展開されるストーリーから目が離せない！
ぜひ1話から読んでみてくださいね。無料で読めます。
＞【1話から読む】「私、仕事ができますので。」
(NAPBIZブログスタッフ)