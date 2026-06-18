中国の宇宙企業ExPace（航天科工火箭技術）は2026年6月17日、酒泉衛星発射センターから固体燃料ロケット「快舟11号」を打ち上げ、「微厘空間05組」衛星を所定の軌道へ投入しました。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：快舟11号（微厘空間05組）

・ロケット：快舟11号（Kuaizhou-11）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月17日 12時58分

・発射場：酒泉衛星発射センター（中国）

・ペイロード：微厘空間05組（CentiSpace-1 Group 05）

微厘空間05組衛星は、北京を拠点とする企業「Future Navigation（未来導航）」が展開する低軌道測位補強コンステレーション「微厘空間」の衛星です。低軌道（LEO）からGNSS（全球測位衛星システム）を補強する信号やデータを提供することを目的としており、将来的に約160機規模のコンステレーション構築が計画されています。

快舟11号について

快舟11号は、中国国有企業CASIC（中国航天科工集団）の傘下にある企業「ExPace」が開発した商業用の固体燃料ロケットです。主要構造に炭素繊維複合材料を採用しているとされ、高度700kmの太陽同期軌道へ1t以上の打ち上げ能力を持ちます。専用車両を使った移動式発射に対応しており、短期間での打ち上げ準備が可能な点が特徴です。

2020年7月の初飛行は失敗に終わりましたが、その後は打ち上げ成功を重ねており、今回が快舟11号として通算6回目の打ち上げとなります。

公式発表まで時間を要した今回の打ち上げ

今回の打ち上げをめぐっては、海外メディアから慎重な見方も出ていました。

アメリカの宇宙関連メディアSpaceNewsは、打ち上げ後しばらく中国側の公式発表が確認されず、長時間にわたって情報が限られていたと指摘しました。同メディアによると、アメリカ宇宙軍は快舟11号に関連する軌道上物体をカタログ登録しており、ロケットが軌道に到達した可能性は示されていた一方、当初は搭載された衛星の状態に関する情報は確認されていなかったとしています。

その後、CNSA（中国国家航天局）は、微厘空間05組衛星が所定の軌道へ投入され、打ち上げは成功したと発表しています。

関連画像・映像

【▲ 参考画像：酒泉衛星発射センターから打ち上げられた「快舟11号 遥八」（2025年12月13日撮影）（Credit: CNSA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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