今田美桜主演『クロスロード 〜救命救急の約束〜』、横浜七夕祭りとコラボ！特製グルメも登場

主演・今田美桜が医師役に初挑戦。1分1秒を争う救命救急医療の最前線を舞台に繰り広げられる本格医療ドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』。

七夕の7月7日（火）に放送がスタートする本作の舞台は、横浜の湾岸エリア。

七夕スタートという縁から、7月4日（土）〜5日（日）に横浜の臨港パーク＆パシフィコ横浜で開催される「横浜七夕祭り2026」とのコラボが決定した。

【映像】『クロスロード 〜救命救急の約束〜』予告

会場には両日、『クロスロード』とコラボした特製グルメを提供するキッチンカーが登場。

劇中では、野宮真知（小雪）が営むカフェ「アロイ」に足繁く通う救命医・春木遥（今田美桜）、救急隊員・渋川輝（寛一郎）、警察官・横峯健斗（泉澤祐希）。

今回は、同店で主人公・遥がいつも食べているハンバーガーからインスパイアされたオリジナルメニュー「ベーコンクロスバーガー」を販売。

救命医×救急隊員×警察官――3つの職業が交わるドラマにちなみ、クロスしたジューシーなベーコンの上には3種のチーズをぜいたくに乗せ、ボリューム満点の極上バーガーが編み出された。

さらに、あわせて販売されるフライドポテトにも3種のソース（チリ、チーズ、マスタード）をたっぷりトッピング。

遥ら若者たちが紡ぐ青春群像劇を彷彿とさせる“甘酸っぱく、時に辛いソース”が、舌と心を縦横無尽に刺激して魅了する。

そして、暑い季節に欠かせない、3層の味がクロスする「クロスロード特製かき氷」も販売。

救命医＝白色をイメージした練乳、救急隊員＝赤色をイメージしたイチゴ、警察官＝青色をイメージしたブルーハワイが交わり合うかき氷は、味だけでなく映え要素もバッチリな一品となっている。

お楽しみ要素はグルメだけではなく、キッチンカーを利用すると、番組のロゴステッカーも配布予定。また、TVerで本作のお気に入り登録をしていればハンバーガーが割引となる、お得な特典も用意されている。

◆横浜ロケのシーン写真も展示！

また会場では、『クロスロード』の特設ブースも展開。

フォトブースに加え、横浜でロケ撮影したシーンを集めた写真パネルなどを展示。さらに、来場者には特製ノベルティの配布も予定されている。